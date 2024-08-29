Рейтинг@Mail.ru
В США вырос спрос на бункеры Судного дня - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 29.08.2024 (обновлено: 20:38 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html
В США вырос спрос на бункеры Судного дня
В США вырос спрос на бункеры Судного дня - РИА Новости, 29.08.2024
В США вырос спрос на бункеры Судного дня
В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:59
2024-08-29T20:38
в мире
сша
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596168808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a535ae0986ae82cef1338be6caae8dd6.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка. "Компания по предоставлению бункеров Судного дня из техасского Далласа отмечает рост числа клиентов, указывая, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью", — говорится в сообщении.По словам владельца компании Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бункера варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. При желании заказчика сумма может быть и больше. Уточняется, что американцам предлагают различные виды бункеров, подходящих для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы. Кроме того, по оценкам Хаббарда, почти половина граждан США всерьез обеспокоена угрозой новой гражданской войны.Среди его состоятельных клиентов, заказывающих "люксовые бомбоубежища", значатся сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист, а также заказчики из других стран.Сейчас бизнес процветает, резюмировал владелец компании.
https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
сша
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596168808_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_70a2e2c1b560b26d7f90e0de65e4ddbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, даллас
В мире, США, Даллас
В США вырос спрос на бункеры Судного дня

Fox News: в США растет спрос на строительство частных бункеров Судного дня

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБункер
Бункер - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бункер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка.
"Компания по предоставлению бункеров Судного дня из техасского Далласа отмечает рост числа клиентов, указывая, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью", — говорится в сообщении.
Столкновения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны
3 мая, 01:14
По словам владельца компании Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бункера варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. При желании заказчика сумма может быть и больше.
Уточняется, что американцам предлагают различные виды бункеров, подходящих для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы.
Кроме того, по оценкам Хаббарда, почти половина граждан США всерьез обеспокоена угрозой новой гражданской войны.
Среди его состоятельных клиентов, заказывающих "люксовые бомбоубежища", значатся сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист, а также заказчики из других стран.
Сейчас бизнес процветает, резюмировал владелец компании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
21 июня, 08:00
 
В миреСШАДаллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала