https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html

В США вырос спрос на бункеры Судного дня

В США вырос спрос на бункеры Судного дня - РИА Новости, 29.08.2024

В США вырос спрос на бункеры Судного дня

В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:59

2024-08-29T19:59

2024-08-29T20:38

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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителей рынка. "Компания по предоставлению бункеров Судного дня из техасского Далласа отмечает рост числа клиентов, указывая, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью", — говорится в сообщении.По словам владельца компании Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда, заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бункера варьируется от 20 тысяч до миллиона долларов. При желании заказчика сумма может быть и больше. Уточняется, что американцам предлагают различные виды бункеров, подходящих для укрытия на время пандемии, беспорядков, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы. Кроме того, по оценкам Хаббарда, почти половина граждан США всерьез обеспокоена угрозой новой гражданской войны.Среди его состоятельных клиентов, заказывающих "люксовые бомбоубежища", значатся сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист, а также заказчики из других стран.Сейчас бизнес процветает, резюмировал владелец компании.

https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html

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в мире, сша, даллас