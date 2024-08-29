https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html

Лондон ищет деньги на альтернативную НАТО и русскую треску

Лондон ищет деньги на альтернативную НАТО и русскую треску - РИА Новости, 29.08.2024

Лондон ищет деньги на альтернативную НАТО и русскую треску

"Перезагрузка Brexit", "создание альтернативной НАТО", "подготовка договора, возможного только раз в поколение" — это далеко не полный перечень громких... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:00

2024-08-29T09:07

аналитика

в мире

европа

германия

украина

кир стармер

олаф шольц

эммануэль макрон

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"Перезагрузка Brexit", "создание альтернативной НАТО", "подготовка договора, возможного только раз в поколение" — это далеко не полный перечень громких заявлений различных политиков и экспертов, пытающихся охарактеризовать поездку нового премьера Британии Кира Стармера по Европе. Вчера он встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, а сегодня планирует завтрак с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причем всего за восемь недель его пребывания на посту главы британского правительства это уже пятая встреча с немецким коллегой, и четвертая — с французским президентом. Что свидетельствует о серьезном настрое Стармера на усиление сотрудничества с Европой.В принципе, оно и понятно: британские лейбористы активно боролись против выхода страны из ЕС во время референдума по этому вопросу и долго препятствовали его практической реализации. И в ходе выборов они обещали улучшение отношений с ЕС, хотя и исключили полную отмену Brexit, в каковом намерении их сейчас пытаются обвинить консерваторы.Слово "перезагрузка" относительно своих отношений с Европой Стармер использовал несколько раз до и во время вояжа. Правда, понять, что именно имел в виду британец, используя это определение, было сложно. В среду на совместной пресс-конференции он и его германский коллега выглядели очень воодушевленными, рассказывая об "амбициозном" двухстороннем договоре между странами, который должен быть подготовлен в течение полугода и будет затрагивать вопросы обороны, торговли, нелегальной миграции, науки, технологии, молодежных обменов и так далее.Правда, скептичная пресса тут же поспешила опустить этих мечтателей на землю. Редакционная колонка The Daily Telegraph назвала план Стармера по "перезагрузке Brexit" ошибочным и объяснила его нереальность. "Хорошие отношения с крупнейшей страной Европы и крупнейшей экономикой важны как для Германии, так и для Великобритании; но идея о том, что канцлер Олаф Шольц в состоянии предложить что-либо значимое по вопросам, которые находятся в руках ЕС в целом, является фантастической. Его можно убедить лишь обратиться с петицией к другим государствам-членам с просьбой смягчить некоторые из пограничных проверок, введенных после Брекзита", — вполне резонно замечает газета, указывая, кто в Европе хозяин. И это точно не Шольц и уж тем более не Стармер.При этом многие английские газеты напоминают, что состояние германской экономики ничуть не лучше, а то и хуже британской, и надеяться на экономическое чудо от сотрудничества с Берлином не приходится. И здесь мы переходим к самому болезненному для этих стран вопросу. Дело в том, что экономическая и политическая ситуация внутри и Британии, и Германии, и той же Франции выглядит плачевно.Стармер буквально за день до визита к Шольцу объявил о том, что осенью страну ждет "болезненный" бюджет, прямо намекнув на план повысить налоги (лейбористы категорически отрицали такую возможность во время недавней предвыборной кампании!). Уже объявлено об отмене правительственных субсидий на зимнее отопление для пенсионеров. А учитывая невероятную дороговизну этой услуги, британские старики зимой будут поставлены в ситуацию, которая характеризуются фразой "Eat or heat" ("есть или обогреваться").Рост цен в Британии достиг такого уровня, что из разряда дешевых продуктов исчезло даже традиционное для Англии уличное блюдо "фиш-энд-чипс" (треска в кляре с картофелем фри). Забавнее всего, что британцам объясняют это <…> войной на Украине. Мол, "из-за войны" цена на российскую треску стала больше! Читателям английских газет просто не объясняют, что причина — в dведении Лондоном пошлин на российскую морскую продукцию. Правда, это тоже вызвало шок среди некоторых британцев, которые таким образом узнали о том, что все это время самое традиционное английское блюдо было на самом деле российским. Теперь их убеждают в необходимости отказываться от нашей трески и переходить на британскую селедку. Или на немецкие колбаски, раз речь зашла о более тесных связях с Германией.Но и в самой Германии проблем выше крыши. В воскресенье там ожидаются выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии, где мейнстримные партии, судя по опросам, значительно уступают несистемной оппозиции. И это тоже, как все понимают, не от хорошей жизни.А во Франции стремительно развивается свой внутренний кризис, вызванный откровенным игнорированием Макроном результатов недавно прошедших выборов, где его партия тоже оказалась в числе проигравших — опять-таки избиратель выразил явное недовольство положением дел в стране. После того как французский президент отказался утверждать кандидатуру премьер-министра, которую предложил левый блок, занявший первое место, Макрона вполне логично обвиняют в узурпации власти.То есть, по сути дела, встречи Стармера, Макрона и Шольца — это общение трех лидеров, чьи правительства находятся в состоянии глубочайшего кризиса. И эти люди с ясными лицами рассказывают публике о том, как они полны "полны решимости" продолжать противостоять России и поддерживать Украину!. Многие аналитики пытаются даже представить их встречу как подготовку "альтернативной НАТО" для самостоятельной борьбы с Россией на случай победы Дональда Трампа в США и самоустранения того от решения проблем Киева.Тут, по идее, в любой демократической стране со свободой слова должны были бы последовать закономерные вопросы по поводу того, а не связаны ли дыры, которые обнаруживают сейчас в своих бюджетах лидеры европейских стран, с одной гигантской дырой под названием "Украина". Например, Стармер во время своего заявления о том, что британцы должны затянуть пояса, упомянул о бюжетной дыре, оставленной консерваторами, в размере 22 миллиардов фунтов. В то время как Лондон хвастается тем, что передал Украине почти 13 миллиардов.Логично было бы предположить, что значительная часть этих "дыр" в бюджетах и Лондона, и Берлина, и Парижа связана с их авантюрной политикой относительно Украины, а многие свои внутренние проблемы (в частности, и пособия на зимнее отопление пенсионерам, и более доступная треска в кляре) Европа могла бы решить, вернувшись к нормальности в отношениях с Россией, отказавшись от воинственной риторики и провокаций. Но в том-то и дело: тамошние политики и СМИ, представляющие мейнстрим, даже пикнуть боятся о такой возможности. А потом они удивляются, почему несистемные партии, позволяющие поставить вопрос именно так, лидируют в рейтингах.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html

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аналитика, в мире, европа, германия, украина, кир стармер, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, евросоюз