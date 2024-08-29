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За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно - РИА Новости, 29.08.2024
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08:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/britaniya-1969041033.html
За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно
За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно - РИА Новости, 29.08.2024
За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно
"Зарубите себе на носу: Путин намерен с нами поквитаться. Мы должны быть готовы к неизбежному" — так заканчивается статья бывшего министра обороны... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:00
2024-08-29T08:00
аналитика
россия
украина
великобритания
бен уоллес
владимир путин
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"Зарубите себе на носу: Путин намерен с нами поквитаться. Мы должны быть готовы к неизбежному" — так заканчивается статья бывшего министра обороны Великобритании и несостоявшегося генсека НАТО Бена Уоллеса. К чему "неизбежному"? К тому, что "Путин скоро повернет свою военную машину против Британии" — это заголовок статьи отставного министра в The Telegraph. Если брать только заголовок и последний абзац, можно было бы подумать, что перед нами обычный пример русофобской пропаганды и нагнетания истерии: русские не остановятся на Украине, потом они нападут на Прибалтику, Польшу, Румынию, а дальше пойдут на Берлин. Все это мы слышим из уст атлантистов (в том числе очень высокопоставленных) и киевских руководителей — теперь вот к русской угрозе должна готовиться еще и Британия, все понятно.Однако пафос Бена Уоллеса совсем в другом — он уверен, что Россия собралась отомстить Британии не за поставки ракет на Украину, а за Крымскую войну: "Люди во главе России переписывают историю, исправляя унижение, испытанное под занавес холодной войны, и сводя счеты вековой давности. Хотя Россия мастерски унижает себя сама, мы должны понимать, что, по версии Путина, корень всех ее бед — даже не США, а Британия"."В извращенном мировоззрении Путина это мы развязали Крымскую войну, кончившуюся для царей поражением, это мы срежиссировали взлет Гитлера, это мы поддерживали контрреволюцию и это наш шпионаж развалил Советский Союз. Путин держит Британию под прицелом".Вот так вот. Это же получается, что Путин — как брат Данилы Багрова с его "Вы мне еще, гады, за Севастополь ответите!", только обращается не к западенцам, а к британцам и Севастополь имеется в виду 1855 года? Но слышит эту угрозу лишь чуткий экс-министр обороны и торопится предупредить соотечественников, внушает им необходимость понимать "истинную мотивацию" Путина. Иначе быть беде — для Британии.Капитан шотландской гвардии (в этом звании Уоллес вышел в отставку) уже не первый раз вспоминает Крымскую войну: за день до начала специальной военной операции на Украине он заявил, что шотландские гвардейцы "надрали зад царю Николаю и могут сделать это снова". Крымская война действительно является единственным примером прямой агрессии англичан против России, но ею наш счет к туманному острову далеко не исчерпывается, как и тем, что перечислил Уоллес. Есть еще и убийство Павла I — чтобы не допустить его союза с Наполеоном против Британии. И убийство Григория Распутина — чтобы удержать Россию от мифического сепаратного мира с Германией, а в реальности открывшее путь к катастрофе февраля 1917-го. Или разыгранная Лондоном комбинация по стравливанию Германии и России в Первой мировой. Счет наших претензий велик — и память у нас хорошая. Но это счет не просто к Британии — прошлой или нынешней.Это счет к англосаксонской элите и финансовым олигархам, к тем силам, которые сделали Лондон мировой финансовой столицей, а Соединенное Королевство — первой моделью и прообразом глобальной военной финансово-торговой империи. Для этих сил Россия всегда была смертельным противником и угрозой — не потому, что мы ставили своей задачей их уничтожение (не ставили даже в самые советские годы), а потому, что мы занимаем ключевое место в Евразии — территорию, без контроля над которой невозможно построить глобальную империю. Русские казаки не собирались идти в Индию, но теоретически могли это сделать — и этого было достаточно для участия англичан в убийстве нашего императора. Россия не угрожала британским колониям, не претендовала на расширение своего влияния, но теоретически могла выйти из войны с Германией, которая была нужна Англии для обуздания немецких амбиций, — и этого было достаточно для поддержки заговора против царя в феврале 1917-го. Британия всегда считала себя вправе вмешиваться в наши внутренние дела и никогда ничем не брезговала. Ни разжиганием горского сепаратизма в годы Кавказской войны XIX века, ни поддержкой Украины в ходе нынешнего конфликта. Британская элита — и ее продолжение в виде американской — всегда считала Россию скорее объектом, а не субъектом отношений. В постсоветские годы эта уверенность стала абсолютной — и атлантисты замахнулись на геополитическое отторжение Украины от России, то есть настоящее расчленение русской цивилизации.Понимает ли это Путин? Конечно. Собирается ли он мстить Британии? Нет. Потому что сейчас центр принятия решений рассредоточен по западному миру, по двум берегам Атлантики, причем с упором на западный. Россия несет возмездие всей англосаксонской элите — для начала тем, что отобьет ее атаки, выстоит и восстановит свое единство. А потом удвоит усилия по строительству нового миропорядка, то есть демонтажу всего англосаксонского глобалистского проекта, разрушение которого похоронит не только Британию, но и США.Так что капитан Бен Уоллес может сколько угодно предупреждать соотечественников о том, что Путин держит их под прицелом, — остановить русский удар все равно не получится. Потому что он придет не с воздуха или моря, а от накопленной энергии недовольства англосаксами во всем мире. И наш вклад в этот удар возмездия будет большим, но уж точно не превосходящим то, что было сделано против нас за предыдущие столетия.
https://ria.ru/20240723/admiral-1961480237.html
https://ria.ru/20240828/britaniya-1968905043.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, россия, украина, великобритания, бен уоллес, владимир путин
Аналитика, Россия, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, Владимир Путин

За Севастополь ответят: путинский удар по Британии предотвратить невозможно

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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"Зарубите себе на носу: Путин намерен с нами поквитаться. Мы должны быть готовы к неизбежному" — так заканчивается статья бывшего министра обороны Великобритании и несостоявшегося генсека НАТО Бена Уоллеса. К чему "неизбежному"? К тому, что "Путин скоро повернет свою военную машину против Британии" — это заголовок статьи отставного министра в The Telegraph. Если брать только заголовок и последний абзац, можно было бы подумать, что перед нами обычный пример русофобской пропаганды и нагнетания истерии: русские не остановятся на Украине, потом они нападут на Прибалтику, Польшу, Румынию, а дальше пойдут на Берлин. Все это мы слышим из уст атлантистов (в том числе очень высокопоставленных) и киевских руководителей — теперь вот к русской угрозе должна готовиться еще и Британия, все понятно.
Однако пафос Бена Уоллеса совсем в другом — он уверен, что Россия собралась отомстить Британии не за поставки ракет на Украину, а за Крымскую войну: "Люди во главе России переписывают историю, исправляя унижение, испытанное под занавес холодной войны, и сводя счеты вековой давности. Хотя Россия мастерски унижает себя сама, мы должны понимать, что, по версии Путина, корень всех ее бед — даже не США, а Британия".
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Британии пообещали увеличить "смертоносность" армии, пишут СМИ
23 июля, 14:55
"В извращенном мировоззрении Путина это мы развязали Крымскую войну, кончившуюся для царей поражением, это мы срежиссировали взлет Гитлера, это мы поддерживали контрреволюцию и это наш шпионаж развалил Советский Союз. Путин держит Британию под прицелом".
Вот так вот. Это же получается, что Путин — как брат Данилы Багрова с его "Вы мне еще, гады, за Севастополь ответите!", только обращается не к западенцам, а к британцам и Севастополь имеется в виду 1855 года? Но слышит эту угрозу лишь чуткий экс-министр обороны и торопится предупредить соотечественников, внушает им необходимость понимать "истинную мотивацию" Путина. Иначе быть беде — для Британии.
Капитан шотландской гвардии (в этом звании Уоллес вышел в отставку) уже не первый раз вспоминает Крымскую войну: за день до начала специальной военной операции на Украине он заявил, что шотландские гвардейцы "надрали зад царю Николаю и могут сделать это снова". Крымская война действительно является единственным примером прямой агрессии англичан против России, но ею наш счет к туманному острову далеко не исчерпывается, как и тем, что перечислил Уоллес. Есть еще и убийство Павла I — чтобы не допустить его союза с Наполеоном против Британии. И убийство Григория Распутина — чтобы удержать Россию от мифического сепаратного мира с Германией, а в реальности открывшее путь к катастрофе февраля 1917-го. Или разыгранная Лондоном комбинация по стравливанию Германии и России в Первой мировой. Счет наших претензий велик — и память у нас хорошая. Но это счет не просто к Британии — прошлой или нынешней.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Вчера, 10:19
Это счет к англосаксонской элите и финансовым олигархам, к тем силам, которые сделали Лондон мировой финансовой столицей, а Соединенное Королевство — первой моделью и прообразом глобальной военной финансово-торговой империи. Для этих сил Россия всегда была смертельным противником и угрозой — не потому, что мы ставили своей задачей их уничтожение (не ставили даже в самые советские годы), а потому, что мы занимаем ключевое место в Евразии — территорию, без контроля над которой невозможно построить глобальную империю. Русские казаки не собирались идти в Индию, но теоретически могли это сделать — и этого было достаточно для участия англичан в убийстве нашего императора. Россия не угрожала британским колониям, не претендовала на расширение своего влияния, но теоретически могла выйти из войны с Германией, которая была нужна Англии для обуздания немецких амбиций, — и этого было достаточно для поддержки заговора против царя в феврале 1917-го. Британия всегда считала себя вправе вмешиваться в наши внутренние дела и никогда ничем не брезговала. Ни разжиганием горского сепаратизма в годы Кавказской войны XIX века, ни поддержкой Украины в ходе нынешнего конфликта. Британская элита — и ее продолжение в виде американской — всегда считала Россию скорее объектом, а не субъектом отношений. В постсоветские годы эта уверенность стала абсолютной — и атлантисты замахнулись на геополитическое отторжение Украины от России, то есть настоящее расчленение русской цивилизации.
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В ГД рассказали, кто координировал ВСУ при нападении на Курскую область
27 августа, 17:37
Понимает ли это Путин? Конечно. Собирается ли он мстить Британии? Нет. Потому что сейчас центр принятия решений рассредоточен по западному миру, по двум берегам Атлантики, причем с упором на западный. Россия несет возмездие всей англосаксонской элите — для начала тем, что отобьет ее атаки, выстоит и восстановит свое единство. А потом удвоит усилия по строительству нового миропорядка, то есть демонтажу всего англосаксонского глобалистского проекта, разрушение которого похоронит не только Британию, но и США.
Так что капитан Бен Уоллес может сколько угодно предупреждать соотечественников о том, что Путин держит их под прицелом, — остановить русский удар все равно не получится. Потому что он придет не с воздуха или моря, а от накопленной энергии недовольства англосаксами во всем мире. И наш вклад в этот удар возмездия будет большим, но уж точно не превосходящим то, что было сделано против нас за предыдущие столетия.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Британия и Германия ведут переговоры по двустороннему оборонному соглашению
Вчера, 02:43
 
АналитикаРоссияУкраинаВеликобританияБен УоллесВладимир Путин
 
 
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