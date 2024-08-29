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ПВО сбила два беспилотника над Курской областью
ПВО сбила два беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 29.08.2024
ПВО сбила два беспилотника над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:48
2024-08-29T16:48
2024-08-29T16:52
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курская область
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."29 августа с 14.00 до 15.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника над Курской областью
МО РФ: ПВО сбила два беспилотника над Курской областью