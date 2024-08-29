https://ria.ru/20240829/borrel-1969335939.html
Многие в ЕС поддержали атаку Киева на Курскую область, утверждает Боррель
Многие в ЕС поддержали атаку Киева на Курскую область, утверждает Боррель - РИА Новости, 29.08.2024
Многие в ЕС поддержали атаку Киева на Курскую область, утверждает Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД в понедельник поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:12
2024-08-29T21:12
2024-08-29T21:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД в понедельник поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине. "Глава МИД Украины Кулеба предоставил нам много новой информации по ситуации на фронте… Многие страны поддерживают операцию в Курской области… Я сказал странам о необходимости увеличивать поставки военного оборудования", - сказал он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, валерий герасимов, украина, россия, курская область, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Жозеп Боррель, Валерий Герасимов, Украина, Россия, Курская область, Владимир Путин, В мире
Многие в ЕС поддержали атаку Киева на Курскую область, утверждает Боррель
Боррель: многие в ЕС на встрече глав МИД одобрили атаку Киева на Курскую область