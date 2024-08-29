https://ria.ru/20240829/borrel-1969137697.html

Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских министров

Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских министров - РИА Новости, 29.08.2024

Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских министров

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил правительствам двадцати семи стран-членов ЕС предложение о введении санкций против членов правительства... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:14

2024-08-29T10:14

2024-08-29T10:43

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил правительствам двадцати семи стран-членов ЕС предложение о введении санкций против членов правительства Израиля, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau.Уточняется, что рестрикции должны быть направлены против израильского министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности еврейского государство Итамара Бен-Гвира. Отмечается, что эту информацию подтвердили несколько официальных лиц ЕС немецкому информационному агентству dpa незадолго до встречи министров иностранных дел ЕС."И Смотрич, и Бен-Гвир недавно вызвали возмущение своими высказываниями в адрес палестинцев и являются партнерами по ультраправой коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Оба они поддерживают политику строительства поселений на оккупированных территориях, которую высший суд ООН считает незаконной", - уточняет портал.По его данным, согласно предложению Борреля, против Смотрича и Бен-Гвира могут быть введены санкции за разжигание ненависти и нарушение прав человека, их активы в ЕС могут быть заморожены, и для них может быть введено запрет на въезд в ЕС.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,5 тысяч, пострадали более 93,7 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240828/izrail-1969072630.html

https://ria.ru/20240828/iordaniya-1968875192.html

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евросоюз, израиль, брюссель, жозеп боррель, в мире