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ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/borrel--1969330210.html
ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель
ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 29.08.2024
ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, но в ЕС рассматривают только... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:36
2024-08-29T20:36
специальная военная операция на украине
украина
брюссель
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, но в ЕС рассматривают только "план Зеленского" "Мы можем говорить, что роль дипломатического подхода возрастает… Но мы говорим о справедливом мире…", - сказал он по итогам неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. По его мнению, "единственным заслуживающим внимания" является "план Зеленского".
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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украина, брюссель, в мире, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брюссель, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз
ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель

Боррель: роль дипусилий по Украине растет, но ЕС рассматривает план Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, но в ЕС рассматривают только "план Зеленского"
"Мы можем говорить, что роль дипломатического подхода возрастает… Но мы говорим о справедливом мире…", - сказал он по итогам неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
По его мнению, "единственным заслуживающим внимания" является "план Зеленского".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрюссельВ миреЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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