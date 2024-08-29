https://ria.ru/20240829/borrel--1969330210.html

ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель

ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 29.08.2024

ЕС рассматривает только план Зеленского по вопросу Украины, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, но в ЕС рассматривают только... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:36

2024-08-29T20:36

2024-08-29T20:36

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украина

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в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, но в ЕС рассматривают только "план Зеленского" "Мы можем говорить, что роль дипломатического подхода возрастает… Но мы говорим о справедливом мире…", - сказал он по итогам неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. По его мнению, "единственным заслуживающим внимания" является "план Зеленского".

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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украина, брюссель, в мире, жозеп боррель, евросоюз