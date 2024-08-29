https://ria.ru/20240829/bolnitsa-1969334772.html

СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу

СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу

Единственная горбольница в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) прекращает свою работу, пациентов эвакуируют, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:04

2024-08-29T21:04

2024-08-29T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

красноармейский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единственная горбольница в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) прекращает свою работу, пациентов эвакуируют, сообщает радиостанция Franceinfo. "Мэрия Покровска приняла сложное решение: закрыть единственную городскую больницу... Медики должны до вечера пятницы перевезти своих пациентов в более безопасные районы", - говорится в сообщении радиостанции. По информации СМИ, которое ссылается на своего корреспондента на месте, украинские военные в городе выглядят подавленными, жалуются на нехватку личного состава и боеприпасов. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ранее, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.

https://ria.ru/20240815/ukraina-1966441372.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

донецкая народная республика

красноармейск

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, красноармейск, красноармейский район, вооруженные силы украины