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СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/bolnitsa-1969334772.html
СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу
СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу
Единственная горбольница в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) прекращает свою работу, пациентов эвакуируют, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:04
2024-08-29T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
красноармейский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единственная горбольница в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) прекращает свою работу, пациентов эвакуируют, сообщает радиостанция Franceinfo. "Мэрия Покровска приняла сложное решение: закрыть единственную городскую больницу... Медики должны до вечера пятницы перевезти своих пациентов в более безопасные районы", - говорится в сообщении радиостанции. По информации СМИ, которое ссылается на своего корреспондента на месте, украинские военные в городе выглядят подавленными, жалуются на нехватку личного состава и боеприпасов. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ранее, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966441372.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, красноармейский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Красноармейский район, Вооруженные силы Украины
СМИ: в подконтрольном ВСУ Красноармейске закрыли единственную больницу

Franceinfo: единственная в подконтрольном ВСУ Красноармейске прекращает работу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Единственная горбольница в подконтрольном ВСУ Красноармейске (украинское название - Покровск) прекращает свою работу, пациентов эвакуируют, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Мэрия Покровска приняла сложное решение: закрыть единственную городскую больницу... Медики должны до вечера пятницы перевезти своих пациентов в более безопасные районы", - говорится в сообщении радиостанции.
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По информации СМИ, которое ссылается на своего корреспондента на месте, украинские военные в городе выглядят подавленными, жалуются на нехватку личного состава и боеприпасов.
Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ранее, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскКрасноармейский районВооруженные силы Украины
 
 
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