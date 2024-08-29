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В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии - РИА Новости, 29.08.2024
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17:21 29.08.2024 (обновлено: 18:05 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/blekaut-1969289960.html
В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии
В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии - РИА Новости, 29.08.2024
В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии
Частичное отключение электроэнергии произошло в Евпатории на западе Крыма, на устранение аварии понадобится до 3 часов, сообщило предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:21
2024-08-29T18:05
происшествия
евпатория
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Частичное отключение электроэнергии произошло в Евпатории на западе Крыма, на устранение аварии понадобится до 3 часов, сообщило предприятие "Крымэнерго"."Аварийное отключение. Город Евпатория частично: проспект Победы; улицы: Горького, Демышева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская и прилегающие к ним", - говорится в сообщении.На месте работает бригада энергетиков. Устранить аварию планируют в течение трех часов.При этом, по данным пресс-службы правительства республики, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях, без света остались более 5 тысяч человек.
https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968578266.html
евпатория
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происшествия, евпатория, крымэнерго, республика крым
Происшествия, Евпатория, Крымэнерго, Республика Крым
В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии

"Крымэнерго" сообщило о частичном отключении электроэнергии в Евпатории

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Частичное отключение электроэнергии произошло в Евпатории на западе Крыма, на устранение аварии понадобится до 3 часов, сообщило предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Город Евпатория частично: проспект Победы; улицы: Горького, Демышева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская и прилегающие к ним", - говорится в сообщении.
На месте работает бригада энергетиков. Устранить аварию планируют в течение трех часов.
При этом, по данным пресс-службы правительства республики, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях, без света остались более 5 тысяч человек.
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В Севастополе восстановили электроснабжение
26 августа, 17:24
 
ПроисшествияЕвпаторияКрымэнергоРеспублика Крым
 
 
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