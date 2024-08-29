https://ria.ru/20240829/blekaut-1969289960.html

В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии

В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии - РИА Новости, 29.08.2024

В Евпатории произошло частичное отключение электроэнергии

Частичное отключение электроэнергии произошло в Евпатории на западе Крыма, на устранение аварии понадобится до 3 часов, сообщило предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:21

2024-08-29T17:21

2024-08-29T18:05

происшествия

евпатория

крымэнерго

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Частичное отключение электроэнергии произошло в Евпатории на западе Крыма, на устранение аварии понадобится до 3 часов, сообщило предприятие "Крымэнерго"."Аварийное отключение. Город Евпатория частично: проспект Победы; улицы: Горького, Демышева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская и прилегающие к ним", - говорится в сообщении.На месте работает бригада энергетиков. Устранить аварию планируют в течение трех часов.При этом, по данным пресс-службы правительства республики, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях, без света остались более 5 тысяч человек.

https://ria.ru/20240826/sevastopol-1968578266.html

евпатория

республика крым

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Ольга Фомченкова

происшествия, евпатория, крымэнерго, республика крым