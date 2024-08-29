Рейтинг@Mail.ru
Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.08.2024 (обновлено: 19:17 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/baza-1969226093.html
Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию
Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию - РИА Новости, 29.08.2024
Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию
Российская лунная база могла бы получить необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию "Селена" на принципах прямого преобразования энергии, заявил экс-глава РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:12
2024-08-29T19:17
космос - риа наука
россия
евгений адамов
оао "никиэт"
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602342997_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_f7672c0759afe19dbcf468f5b8f04196.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская лунная база могла бы получить необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию "Селена" на принципах прямого преобразования энергии, заявил экс-глава атомной отрасли, научный руководитель института "Росатома" НИКИЭТ Евгений Адамов.Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, он рассказал, что сначала энергообеспечение этой атомной станции будет происходить за счет ядерной установки, с помощью которой оборудование доставят на Луну.На первом этапе освоения энергетическая мощность полуторатонной "Селены" с излучателем 15 на 15 метров составит три-пять киловатт. Затем ожидается увеличение размеров излучателя до 60 на 60 метров, массы станции — до 12 тонн, а ее мощности — до половины мегаватта.""Скорее всего, для лунной базы такая установка могла бы быть установлена", — отметил Адамов.В июле гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что корпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку ядерной энергоустановки на поверхность Луны в 2033-2035 годах. А в начале мая он сообщал, что разработка оборудования для этого проекта уже началась.НИКИЭТ ("Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля) работает над проектами в области атомной энергетики будущего. Евгений Адамов стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2023 год за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.
https://ria.ru/20240813/luna-1965982972.html
https://ria.ru/20240808/rossija-1964801807.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602342997_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_b4186a89674ec75ed4c6bea43c92dc71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, евгений адамов, оао "никиэт", юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", луна
Космос - РИА Наука, Россия, Евгений Адамов, ОАО "НИКИЭТ", Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Луна
Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию

НИКИЭТ: российская лунная база получит необслуживаемую атомную станцию "Селена"

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-MartinКонцепция лунной базы
Концепция лунной базы - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, Lockheed-Martin
Концепция лунной базы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская лунная база могла бы получить необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию "Селена" на принципах прямого преобразования энергии, заявил экс-глава атомной отрасли, научный руководитель института "Росатома" НИКИЭТ Евгений Адамов.
Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, он рассказал, что сначала энергообеспечение этой атомной станции будет происходить за счет ядерной установки, с помощью которой оборудование доставят на Луну.
Футуристическая лунная база на склоне кратера Шеклтон - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики
13 августа, 17:07
На первом этапе освоения энергетическая мощность полуторатонной "Селены" с излучателем 15 на 15 метров составит три-пять киловатт. Затем ожидается увеличение размеров излучателя до 60 на 60 метров, массы станции — до 12 тонн, а ее мощности — до половины мегаватта.
""Скорее всего, для лунной базы такая установка могла бы быть установлена", — отметил Адамов.
В июле гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что корпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку ядерной энергоустановки на поверхность Луны в 2033-2035 годах. А в начале мая он сообщал, что разработка оборудования для этого проекта уже началась.
НИКИЭТ ("Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля) работает над проектами в области атомной энергетики будущего. Евгений Адамов стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2023 год за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.
Обратная сторона Луны. Большое пятно справа – Восточное море - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Приморье создали метод получения материалов для строительства баз на Луне
8 августа, 03:37
 
Космос - РИА НаукаРоссияЕвгений АдамовОАО "НИКИЭТ"Юрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Луна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала