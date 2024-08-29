https://ria.ru/20240829/baza-1969226093.html

Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию

Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию - РИА Новости, 29.08.2024

Российская лунная база получит необслуживаемую атомную электростанцию

Российская лунная база могла бы получить необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию "Селена" на принципах прямого преобразования энергии, заявил экс-глава РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:12

2024-08-29T14:12

2024-08-29T19:17

космос - риа наука

россия

евгений адамов

оао "никиэт"

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская лунная база могла бы получить необслуживаемую саморегулируемую атомную станцию "Селена" на принципах прямого преобразования энергии, заявил экс-глава атомной отрасли, научный руководитель института "Росатома" НИКИЭТ Евгений Адамов.Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, он рассказал, что сначала энергообеспечение этой атомной станции будет происходить за счет ядерной установки, с помощью которой оборудование доставят на Луну.На первом этапе освоения энергетическая мощность полуторатонной "Селены" с излучателем 15 на 15 метров составит три-пять киловатт. Затем ожидается увеличение размеров излучателя до 60 на 60 метров, массы станции — до 12 тонн, а ее мощности — до половины мегаватта.""Скорее всего, для лунной базы такая установка могла бы быть установлена", — отметил Адамов.В июле гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что корпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку ядерной энергоустановки на поверхность Луны в 2033-2035 годах. А в начале мая он сообщал, что разработка оборудования для этого проекта уже началась.НИКИЭТ ("Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля) работает над проектами в области атомной энергетики будущего. Евгений Адамов стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2023 год за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.

https://ria.ru/20240813/luna-1965982972.html

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космос - риа наука, россия, евгений адамов, оао "никиэт", юрий борисов (роскосмос), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", луна