https://ria.ru/20240829/barmen-1969060330.html

"Почувствовал неладное". Смерть бармена под Калугой вызвала много вопросов

"Почувствовал неладное". Смерть бармена под Калугой вызвала много вопросов - РИА Новости, 29.08.2024

"Почувствовал неладное". Смерть бармена под Калугой вызвала много вопросов

Десятки свидетелей и ни одного задержанного — СК разбирается в деле о смерти бармена Руслана Досаева на музыкальном фестивале в Калужской области... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:00

2024-08-29T08:03

калуга

убийство

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. Десятки свидетелей и ни одного задержанного — СК разбирается в деле о смерти бармена Руслана Досаева на музыкальном фестивале в Калужской области. Обстоятельства трагедии противоречивы: по одним данным, молодой человек вел себя агрессивно и его пытались усмирить, по другим — над ним целенаправленно издевались. А родственники указывают на несколько странных моментов в расследовании."Не было живого места"Досаева похоронили восемь дней назад. Семья и знакомые до сих пор в шоке — из-за увиденного на кладбище."На нем просто не было живого места", — рассказала РИА Новости Арина (имя изменено), которая была на прощании.Близкие Руслана показали его фото в гробу: все лицо в гематомах и кровоподтеках. На ногах видны следы то ли от веревок, то ли от проволоки.По свидетельству Раиса Досаева, брата умершего, его связали проводами от звукового оборудования. Это косвенно подтверждает видео той злополучной ночи с 19 на 20 августа.На кадрах, которые засняли участники фестиваля Signal в парке "Никола-Ленивец", четверо неизвестных удерживают руки Досаева за спиной, а лицо прижимают к земле коленом. Тот не сопротивляется и тихо просит о помощи.Слышно, как окружающие обсуждают, что с ним делать, одна из девушек предлагает связать. После этого запись обрывается.Бездыханного Досаева обнаружил утром 20 августа недалеко от сцены один из обслуживающего персонала фестиваля. Обратился к коллеге бармена."Тот сделал фотографию, на что один из тех, кто его избивал, потребовал удалить снимок", — уверяет Раис Досаев."Хотят скрыть"Он же первым рассказал о трагедии в своих социальных сетях 21 августа, выложив видеоролик. И заявил: Руслана "жестоко убили, а теперь хотят все это скрыть".Указал на реакцию организаторов фестиваля. Они не связались с семьей напрямую и только после огласки сообщили, что все произошло "на локации, которая была организована самостоятельно"."Мы располагаем очень ограниченной информацией о произошедшем. Ведутся следственные действия. Фестиваль заинтересован в полноценном расследовании и установлении обстоятельств происшествия и ответственных лиц и готов оказать содействие следственным органам", — говорится в закрытом чате для сотрудников.По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", все сообщения, связанные с гибелью бармена, удаляют как из внутренних чатов, так и с официальных страниц в социальных сетях. Сотрудникам запретили обсуждать это между собой и давать комментарии СМИ.На вопросы РИА Новости организаторы фестиваля не ответили."Инициатор конфликта"В полиции, по словам родственников Досаева, отказывались возбуждать уголовное дело. В заключении судмедэкспертизы утверждается, что на теле погибшего не нашли серьезных травм, а при вскрытии не обнаружили повреждений внутренних органов. Причина смерти — "остановка сердца"."Сколько я с людьми общался — это у них стандартный диагноз. Всегда человек умирает из-за сердца. А что тому способствовало — уже другой вопрос. Мне кажется, по видео все понятно: четверо скручивают шнуром, бьют по голове и душат коленом", — сказал Раис Досаев. На запрос РИА Новости он не ответил, сославшись на занятость.Когда возник резонанс, за дело взялись следователи — и после проверки 21 августа завели уголовное дело.По версии СК, "в ночь на 20 августа мужчина выпивал алкогольные напитки со своим знакомым, а затем на улице стал инициатором конфликта с посетителями". Для пресечения конфликта Руслана Досаева связали сотрудники охраны с другими присутствующими."Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни. Проводится судебно-медицинская экспертиза, причина смерти погибшего, наличие и тяжесть телесных повреждений устанавливаются, проводится гистологическое исследование", — сообщили в управлении СК."Веселый и улыбчивый"По словам очевидцев, Руслан пытался познакомиться с девушкой. Это не понравилось ее парню, и он сделал Досаеву замечание. В ответ бармен стал вести себя агрессивно, что привело к драке.А причиной, как отмечают некоторые, были наркотики. Смерть же, предполагают они, могла наступить от передозировки.Друзья умершего такую версию категорически отвергают. "Наркотики исключены. Только если ему их не подмешали, подсыпали или не влили в горло уже после смерти. Руслан очень любил спорт, вел здоровый образ жизни, — объяснила РИА Новости Мария, подруга Досаева. — Если и выпивал, то всегда был веселым и улыбчивым".Другой друг, Алексей, подтверждает: он был неконфликтным и никогда не лез в драки.К тому же на работе вел себя очень профессионально. На это указала участница фестиваля Алена, которая познакомилась с Русланом за четыре дня до трагедии."Он наливал людям воду бесплатно, а в соседних барах ее продавали. К нему стояли очереди, потому что Руслан излучал добро. Мы общались каждый день, и я ни разу не видела его пьяным или еще под чем-то, хотя сюда обычно за таким и приезжают".И вспоминает одну примечательную деталь — он постоянно повторял, что хочет отсюда уехать: "Будто предчувствовал что-то. Но коллеги попросили остаться"."Замять дело"Теперь, по всей видимости, большую часть ответов дадут экспертизы. Правда, близких предупредили: результатов проверки крови на наркотики и алкоголь придется ждать полтора месяца."Мы не верим, что обычный анализ крови можно делать так долго. Гистологию — да. Мне кажется, пытаются подделать результаты и замять дело — боятся, что фестиваль закроют", — говорит Мария.Также, добавляет она, следователи "довольно неохотно" общаются с Раисом, на его звонки не отвечают."Одного из подозреваемых в избиении опросили, и он даже признался, что участвовал, но его отпустили. Насколько нам известно, до сих пор никого не арестовали", — уточняет девушка.После огласки неравнодушные собрали средства на адвоката. В ближайшее время родственники подробно ознакомятся с материалами дела. Они надеются, что все обстоятельства трагедии установят, а виновных накажут.

https://ria.ru/20240815/proisshestviya--1966216708.html

https://ria.ru/20240824/ischeznovenie-1968090286.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, убийство, следственный комитет россии (ск рф)