https://ria.ru/20240829/banki-1969320814.html

Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала

Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала - РИА Новости, 29.08.2024

Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала

Стали известны лидеры рейтинга журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала; в первую тройку вошли ВТБ, "Сбер" и Альфа-банк, сообщает издание. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:40

2024-08-29T19:40

2024-08-29T19:40

forbes

сбер

альфа-банк

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Стали известны лидеры рейтинга журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала; в первую тройку вошли ВТБ, "Сбер" и Альфа-банк, сообщает издание. Лидером рейтинга стал ВТБ, набравший 91,67 балла из 100 возможных. Далее следует "Сбер" (91,01 балла). Замыкает тройку Альфа-банк, показавший результат 74,35 балла. Также в первую пятерку попали "Совкомбанк" (57,28 балла) и ПСБ (55,03 балла), говорится в исследовании. "История нашего private banking насчитывает уже более 15 лет, а средний стаж в команде – более 10 лет. Мы просто выросли вместе с поколениями клиентов, с их задачами, портфелями и тем успехом, которого вместе с ними и добиваемся", – отметила вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко, слова которой привели в пресс-службе банка. Для составления рейтинга команда журнала Forbes отобрала 15 лучших игроков в России. Оценка производилась, учитывая активы, кредитные рейтинги от российских агентств, число клиентов, ставки по депозитам, а также голосование участников рынка.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

forbes, сбер, альфа-банк