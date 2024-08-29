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Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала - РИА Новости, 29.08.2024
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19:40 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/banki-1969320814.html
Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала
Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала - РИА Новости, 29.08.2024
Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала
Стали известны лидеры рейтинга журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала; в первую тройку вошли ВТБ, "Сбер" и Альфа-банк, сообщает издание. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:40
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сбер
альфа-банк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Стали известны лидеры рейтинга журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала; в первую тройку вошли ВТБ, "Сбер" и Альфа-банк, сообщает издание. Лидером рейтинга стал ВТБ, набравший 91,67 балла из 100 возможных. Далее следует "Сбер" (91,01 балла). Замыкает тройку Альфа-банк, показавший результат 74,35 балла. Также в первую пятерку попали "Совкомбанк" (57,28 балла) и ПСБ (55,03 балла), говорится в исследовании. "История нашего private banking насчитывает уже более 15 лет, а средний стаж в команде – более 10 лет. Мы просто выросли вместе с поколениями клиентов, с их задачами, портфелями и тем успехом, которого вместе с ними и добиваемся", – отметила вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко, слова которой привели в пресс-службе банка. Для составления рейтинга команда журнала Forbes отобрала 15 лучших игроков в России. Оценка производилась, учитывая активы, кредитные рейтинги от российских агентств, число клиентов, ставки по депозитам, а также голосование участников рынка.
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forbes, сбер, альфа-банк
Forbes, Сбер, Альфа-банк

Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Стали известны лидеры рейтинга журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала; в первую тройку вошли ВТБ, "Сбер" и Альфа-банк, сообщает издание.
Лидером рейтинга стал ВТБ, набравший 91,67 балла из 100 возможных. Далее следует "Сбер" (91,01 балла). Замыкает тройку Альфа-банк, показавший результат 74,35 балла. Также в первую пятерку попали "Совкомбанк" (57,28 балла) и ПСБ (55,03 балла), говорится в исследовании.
"История нашего private banking насчитывает уже более 15 лет, а средний стаж в команде – более 10 лет. Мы просто выросли вместе с поколениями клиентов, с их задачами, портфелями и тем успехом, которого вместе с ними и добиваемся", – отметила вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко, слова которой привели в пресс-службе банка.
Для составления рейтинга команда журнала Forbes отобрала 15 лучших игроков в России. Оценка производилась, учитывая активы, кредитные рейтинги от российских агентств, число клиентов, ставки по депозитам, а также голосование участников рынка.
 
ForbesСберАльфа-банк
 
 
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