https://ria.ru/20240829/avstriya-1969129751.html

На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ

На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ - РИА Новости, 29.08.2024

На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ

Разведанные ЦРУ, представленные властям Австрии, позволили сорвать планы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:40

2024-08-29T09:40

2024-08-29T09:45

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австрия

россия

тейлор свифт (певица)

дэвид коэн

центральное разведывательное управление (цру)

исламское государство*

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Разведанные ЦРУ, представленные властям Австрии, позволили сорвать планы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* "убить десятки тысяч людей" на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Ранее австрийский организатор концертов Тейлор Свифт Barracuda Music сообщил об отмене трех концертов певицы в Вене после сообщений силовиков о возможном теракте. МВД страны сообщило журналистам, что в Тернице был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день прошли и другие задержания в рамках этого же дела. Как заявил Коэн, ЦРУ предоставило информацию о четырех лицах, связанных с ИГ*, которые планировали атаку. "Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, что многих американцев... Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГ* группа планировала сделать", - приводит газета New York Times слова Коэна. При этом он не раскрыл данных о том, как ЦРУ узнало о готовящемся нападении.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240718/svift-1960569316.html

https://ria.ru/20240402/svift-1937394977.html

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вена, австрия, россия, тейлор свифт (певица), дэвид коэн, центральное разведывательное управление (цру), исламское государство*, в мире