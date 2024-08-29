https://ria.ru/20240829/avstriya-1969129751.html
На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ
На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ - РИА Новости, 29.08.2024
На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ
Разведанные ЦРУ, представленные властям Австрии, позволили сорвать планы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:40
2024-08-29T09:40
2024-08-29T09:45
вена
австрия
россия
тейлор свифт (певица)
дэвид коэн
центральное разведывательное управление (цру)
исламское государство*
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923711371_644:159:1970:905_1920x0_80_0_0_481d36878e24fc45516fa7dfced0d24b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Разведанные ЦРУ, представленные властям Австрии, позволили сорвать планы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* "убить десятки тысяч людей" на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Ранее австрийский организатор концертов Тейлор Свифт Barracuda Music сообщил об отмене трех концертов певицы в Вене после сообщений силовиков о возможном теракте. МВД страны сообщило журналистам, что в Тернице был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день прошли и другие задержания в рамках этого же дела. Как заявил Коэн, ЦРУ предоставило информацию о четырех лицах, связанных с ИГ*, которые планировали атаку. "Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, что многих американцев... Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГ* группа планировала сделать", - приводит газета New York Times слова Коэна. При этом он не раскрыл данных о том, как ЦРУ узнало о готовящемся нападении.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240718/svift-1960569316.html
https://ria.ru/20240402/svift-1937394977.html
вена
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923711371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24274c0a5cf57be34c62f390d3fde06b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, австрия, россия, тейлор свифт (певица), дэвид коэн, центральное разведывательное управление (цру), исламское государство*, в мире
Вена, Австрия, Россия, Тейлор Свифт (певица), Дэвид Коэн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Исламское государство*, В мире, Шоубиз
На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт, утверждает ЦРУ
Данные ЦРУ сорвали планы нападения ИГ на концерте Тейлор Свифт в Вене
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Разведанные ЦРУ, представленные властям Австрии, позволили сорвать планы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* "убить десятки тысяч людей" на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн
.
Ранее австрийский организатор концертов Тейлор Свифт Barracuda Music сообщил об отмене трех концертов певицы в Вене после сообщений силовиков о возможном теракте. МВД страны сообщило журналистам, что в Тернице был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день прошли и другие задержания в рамках этого же дела.
Как заявил Коэн, ЦРУ предоставило информацию о четырех лицах, связанных с ИГ*, которые планировали атаку.
"Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, что многих американцев... Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГ* группа планировала сделать", - приводит газета New York Times слова Коэна.
При этом он не раскрыл данных о том, как ЦРУ узнало о готовящемся нападении.
*Запрещенная в России террористическая организация