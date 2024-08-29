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Официальный гимн появился у Астраханской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Астраханская область
 
18:08 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html
Официальный гимн появился у Астраханской области
Официальный гимн появился у Астраханской области - РИА Новости, 29.08.2024
Официальный гимн появился у Астраханской области
Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:08
2024-08-29T18:08
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. "Сегодня на пленарном заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях поддержали законопроект "О государственных символах Астраханской области", внесенный губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области", - говорится в сообщении. Закон, определяющий два государственных символа региона, флаг и герб, был принят еще в 2001 году. В текущем году губернатор области на основании обращений граждан и представителей общественности поручил объявить конкурс на создание гимна Астраханской области и разработать новый закон, куда будут включены все три возможных символа государственности. Варианты гимна рассматривала специально созданная конкурсная комиссия, также проводился срез общественного мнения. В итоге победителем оказалась композиция поэта Виктора Денисова и композитора Юрия Потеенко. Также предусмотрено создание эталонных экземпляров флага и герба региона, которые будут согласованы с Российской геральдической палатой.
https://ria.ru/20240826/astrakhan-1968513858.html
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игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин

Официальный гимн появился у Астраханской области

© Фото : пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramПленарное заседание регионального парламента, на котором депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона
Пленарное заседание регионального парламента, на котором депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Пленарное заседание регионального парламента, на котором депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области.
"Сегодня на пленарном заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях поддержали законопроект "О государственных символах Астраханской области", внесенный губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области", - говорится в сообщении.
Закон, определяющий два государственных символа региона, флаг и герб, был принят еще в 2001 году. В текущем году губернатор области на основании обращений граждан и представителей общественности поручил объявить конкурс на создание гимна Астраханской области и разработать новый закон, куда будут включены все три возможных символа государственности.
Варианты гимна рассматривала специально созданная конкурсная комиссия, также проводился срез общественного мнения. В итоге победителем оказалась композиция поэта Виктора Денисова и композитора Юрия Потеенко.
Также предусмотрено создание эталонных экземпляров флага и герба региона, которые будут согласованы с Российской геральдической палатой.
Центр русской культуры и казачества открыли в Астрахани - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Астраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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