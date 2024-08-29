https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html

Официальный гимн появился у Астраханской области

Официальный гимн появился у Астраханской области - РИА Новости, 29.08.2024

Официальный гимн появился у Астраханской области

Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:08

2024-08-29T18:08

2024-08-29T18:08

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. "Сегодня на пленарном заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях поддержали законопроект "О государственных символах Астраханской области", внесенный губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области", - говорится в сообщении. Закон, определяющий два государственных символа региона, флаг и герб, был принят еще в 2001 году. В текущем году губернатор области на основании обращений граждан и представителей общественности поручил объявить конкурс на создание гимна Астраханской области и разработать новый закон, куда будут включены все три возможных символа государственности. Варианты гимна рассматривала специально созданная конкурсная комиссия, также проводился срез общественного мнения. В итоге победителем оказалась композиция поэта Виктора Денисова и композитора Юрия Потеенко. Также предусмотрено создание эталонных экземпляров флага и герба региона, которые будут согласованы с Российской геральдической палатой.

https://ria.ru/20240826/astrakhan-1968513858.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин