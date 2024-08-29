https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html
Официальный гимн появился у Астраханской области
Официальный гимн появился у Астраханской области - РИА Новости, 29.08.2024
Официальный гимн появился у Астраханской области
Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:08
2024-08-29T18:08
2024-08-29T18:08
астраханская область
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969297689_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_ad5cde131b8b682dd95cd3ce22bc0f47.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области. "Сегодня на пленарном заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях поддержали законопроект "О государственных символах Астраханской области", внесенный губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области", - говорится в сообщении. Закон, определяющий два государственных символа региона, флаг и герб, был принят еще в 2001 году. В текущем году губернатор области на основании обращений граждан и представителей общественности поручил объявить конкурс на создание гимна Астраханской области и разработать новый закон, куда будут включены все три возможных символа государственности. Варианты гимна рассматривала специально созданная конкурсная комиссия, также проводился срез общественного мнения. В итоге победителем оказалась композиция поэта Виктора Денисова и композитора Юрия Потеенко. Также предусмотрено создание эталонных экземпляров флага и герба региона, которые будут согласованы с Российской геральдической палатой.
https://ria.ru/20240826/astrakhan-1968513858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона, сообщает администрация губернатора области.
"Сегодня на пленарном заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях поддержали законопроект "О государственных символах Астраханской области", внесенный губернатором Игорем Бабушкиным
. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области", - говорится в сообщении.
Закон, определяющий два государственных символа региона, флаг и герб, был принят еще в 2001 году. В текущем году губернатор области на основании обращений граждан и представителей общественности поручил объявить конкурс на создание гимна Астраханской области и разработать новый закон, куда будут включены все три возможных символа государственности.
Варианты гимна рассматривала специально созданная конкурсная комиссия, также проводился срез общественного мнения. В итоге победителем оказалась композиция поэта Виктора Денисова и композитора Юрия Потеенко.
Также предусмотрено создание эталонных экземпляров флага и герба региона, которые будут согласованы с Российской геральдической палатой.