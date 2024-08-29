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Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста - РИА Новости, 29.08.2024
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18:04 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/astrahan-1969304146.html
Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста
Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста - РИА Новости, 29.08.2024
Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста
Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщила... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:04
2024-08-29T18:04
происшествия
россия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщила пресс-служба суда. Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже полиция установила, что организатор мероприятия пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей, но "мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения". "Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и части 1 статьи 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка") КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ведущий мероприятия, а также участницы розыгрыша привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и им назначено наказание в виде административного ареста. Постановления в законную силу еще не вступили.
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происшествия, россия, астрахань
Происшествия, Россия, Астрахань
Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста

Суд назначил административный арест организатору "голой вечеринки" в Астрахани

© Астраханская полиция/TelegramАстраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки
Астраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Астраханская полиция/Telegram
Астраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщила пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже полиция установила, что организатор мероприятия пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей, но "мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения".
"Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и части 1 статьи 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка") КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ведущий мероприятия, а также участницы розыгрыша привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и им назначено наказание в виде административного ареста. Постановления в законную силу еще не вступили.
Кадр видео вечеринки в астраханском ночном клубе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"
28 августа, 21:50
 
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