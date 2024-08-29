https://ria.ru/20240829/astrahan-1969304146.html

Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста

Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста - РИА Новости, 29.08.2024

Организатору "голой вечеринки" в Астрахани назначили пять суток ареста

Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщила... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:04

2024-08-29T18:04

2024-08-29T18:04

происшествия

россия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей организатору "голой вечеринки" в ночном клубе, сообщила пресс-служба суда. Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже полиция установила, что организатор мероприятия пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей, но "мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения". "Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и части 1 статьи 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка") КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ведущий мероприятия, а также участницы розыгрыша привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и им назначено наказание в виде административного ареста. Постановления в законную силу еще не вступили.

https://ria.ru/20240828/vecherinka-1969077128.html

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происшествия, россия, астрахань