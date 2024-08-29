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В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея - РИА Новости, 29.08.2024
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03:50 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/argentina-1969101988.html
В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея
В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея - РИА Новости, 29.08.2024
В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея
Многие аргентинцы недовольны политикой президента страны Хавьера Милея, который вряд ли сможет переизбраться на свой нынешний пост, высказал мнение в разговоре... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:50
2024-08-29T03:50
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие аргентинцы недовольны политикой президента страны Хавьера Милея, который вряд ли сможет переизбраться на свой нынешний пост, высказал мнение в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво. В августе Милей заявил о намерении поставить Аргентину на ноги и переизбираться в 2027 году, как сообщили аргентинские СМИ. В разговоре на полях Международного муниципального форума БРИКС собеседник отметил, что Милей, которого в избрали в ожидании перемен, не изменил ситуацию в стране. Напротив, новый президент вредит рабочему классу и аргентинской промышленности, добавил Хуан Доминго Браво. "Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства на полях Международного муниципального форума БРИКС. Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента. Пакет реформ Милея был одобрен парламентом в июне. Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.
https://ria.ru/20240829/argentina-1969101157.html
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аргентина, брикс, в мире
Аргентина, БРИКС, В мире
В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея

Мэр Ландеты Браво: многих аргентинцев разочаровала политика президента Милея

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие аргентинцы недовольны политикой президента страны Хавьера Милея, который вряд ли сможет переизбраться на свой нынешний пост, высказал мнение в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.
В августе Милей заявил о намерении поставить Аргентину на ноги и переизбираться в 2027 году, как сообщили аргентинские СМИ.
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В разговоре на полях Международного муниципального форума БРИКС собеседник отметил, что Милей, которого в избрали в ожидании перемен, не изменил ситуацию в стране. Напротив, новый президент вредит рабочему классу и аргентинской промышленности, добавил Хуан Доминго Браво.
"Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства на полях Международного муниципального форума БРИКС.
Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента. Пакет реформ Милея был одобрен парламентом в июне.
Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.
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