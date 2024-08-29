https://ria.ru/20240829/argentina-1969101988.html

В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея

В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея - РИА Новости, 29.08.2024

В Аргентине рассказали, что многие недовольны политикой Милея

Многие аргентинцы недовольны политикой президента страны Хавьера Милея, который вряд ли сможет переизбраться на свой нынешний пост, высказал мнение в разговоре... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:50

2024-08-29T03:50

2024-08-29T03:50

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Многие аргентинцы недовольны политикой президента страны Хавьера Милея, который вряд ли сможет переизбраться на свой нынешний пост, высказал мнение в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво. В августе Милей заявил о намерении поставить Аргентину на ноги и переизбираться в 2027 году, как сообщили аргентинские СМИ. В разговоре на полях Международного муниципального форума БРИКС собеседник отметил, что Милей, которого в избрали в ожидании перемен, не изменил ситуацию в стране. Напротив, новый президент вредит рабочему классу и аргентинской промышленности, добавил Хуан Доминго Браво. "Разумеется (Милей может проиграть следующие выборы - ред.). Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл (выборы президента в 2023 году) с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой", - сказал собеседник агентства на полях Международного муниципального форума БРИКС. Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента. Пакет реформ Милея был одобрен парламентом в июне. Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.

https://ria.ru/20240829/argentina-1969101157.html

https://ria.ru/20240715/argentina-1959766784.html

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аргентина, брикс, в мире