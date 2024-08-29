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В Аргентине оценили перспективы вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 29.08.2024
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03:34 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/argentina-1969101157.html
В Аргентине оценили перспективы вступления страны в БРИКС
В Аргентине оценили перспективы вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 29.08.2024
В Аргентине оценили перспективы вступления страны в БРИКС
Жители Аргентины все еще заинтересованы во вступлении своей страны в объединение БРИКС, членство в котором, в отличие от насаждаемого однополярного мира,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:34
2024-08-29T03:34
в мире
аргентина
бразилия
россия
хавьер милей
брикс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители Аргентины все еще заинтересованы во вступлении своей страны в объединение БРИКС, членство в котором, в отличие от насаждаемого однополярного мира, создало бы широкие возможности для бизнеса страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво. "Да, конечно, (аргентинцы еще заинтересованы во вступлении страны в БРИКС)... БРИКС - это настоящая возможность, которая есть у многих вступающих стран. Для Аргентины это было бы очень хорошо, и есть много людей с положительными намерениями, которые при возможности могли бы вести дела", - сказал собеседник на полях Международного муниципального форума БРИКС. Он добавил, что продвигаемый Западом однополярный мир не подходит Аргентине, которой выгоднее наличие разнообразных возможностей для ведения бизнеса. "Аргентина много чего производит, стало быть, нужны рынки, а не закрытие нам доступа к рынкам", - отметил политик. По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.
https://ria.ru/20240810/venesuela-1965333942.html
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в мире, аргентина, бразилия, россия, хавьер милей, брикс
В мире, Аргентина, Бразилия, Россия, Хавьер Милей, БРИКС
В Аргентине оценили перспективы вступления страны в БРИКС

Мэр города Ландета: жители Аргентины все еще хотят вступить в БРИКС

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители Аргентины все еще заинтересованы во вступлении своей страны в объединение БРИКС, членство в котором, в отличие от насаждаемого однополярного мира, создало бы широкие возможности для бизнеса страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.
"Да, конечно, (аргентинцы еще заинтересованы во вступлении страны в БРИКС)... БРИКС - это настоящая возможность, которая есть у многих вступающих стран. Для Аргентины это было бы очень хорошо, и есть много людей с положительными намерениями, которые при возможности могли бы вести дела", - сказал собеседник на полях Международного муниципального форума БРИКС.
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Он добавил, что продвигаемый Западом однополярный мир не подходит Аргентине, которой выгоднее наличие разнообразных возможностей для ведения бизнеса.
"Аргентина много чего производит, стало быть, нужны рынки, а не закрытие нам доступа к рынкам", - отметил политик.
По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.
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В миреАргентинаБразилияРоссияХавьер МилейБРИКС
 
 
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