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В Подмосковье арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматики - РИА Новости, 30.08.2024
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22:35 29.08.2024 (обновлено: 11:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/arest-1969344653.html
В Подмосковье арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматики
В Подмосковье арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматики - РИА Новости, 30.08.2024
В Подмосковье арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматики
Мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино, заключили под стражу, сообщила прокуратура... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T22:35
2024-08-30T11:13
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино, заключили под стражу, сообщила прокуратура Московской области. Ранее подмосковный главк МВД России сообщал, что мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. "Суд с учетом позиции представителя Видновской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 октября 2024 года", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнила подмосковная прокуратура, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "в" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). Во время допроса мужчина рассказал, что во вторник вечером решил пострелять из подаренной ему пневматической винтовки, он производил выстрелы из окна квартиры, а когда понял, что пуля попала в мальчика, испугался и отнес винтовку в лес, добавило ведомство.
https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматики

В Дрожжино арестовали мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия

© Прокуратура Московской области/TelegramЗадержание мужчины, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино
Задержание мужчины, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Прокуратура Московской области/Telegram
Задержание мужчины, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчину, выстрелившего в ребенка из пневматического оружия на футбольном поле в подмосковном поселке Дрожжино, заключили под стражу, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее подмосковный главк МВД России сообщал, что мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
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"Суд с учетом позиции представителя Видновской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 октября 2024 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнила подмосковная прокуратура, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "в" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений).
Во время допроса мужчина рассказал, что во вторник вечером решил пострелять из подаренной ему пневматической винтовки, он производил выстрелы из окна квартиры, а когда понял, что пуля попала в мальчика, испугался и отнес винтовку в лес, добавило ведомство.
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