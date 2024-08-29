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Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя по делу о взятке - РИА Новости, 29.08.2024
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19:57 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/arest-1969324972.html
Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя по делу о взятке
Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя по делу о взятке - РИА Новости, 29.08.2024
Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя по делу о взятке
Басманный суд Москвы продлил до декабря арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении крупной взятки, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:57
2024-08-29T19:57
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении крупной взятки, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову до 1 декабря 2024 года",- огласила решение судья. До декабря также продлен срок предварительного следствия по делу. Следствие мотивировало ходатайство о продлении стражи фигурантам необходимостью проведения ряда следственных мероприятий, в том числе допроса свидетелей. Защита Воронова и других фигурантов просила суд о смягчении меры пресечения на домашний арест. Также адвокаты предлагали рассмотреть возможность внесения залога. Адвокаты экс-мэра от комментариев РИА Новости по делу воздержались. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, новый уренгой
Происшествия, Москва, Новый Уренгой
Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя по делу о взятке

Суд продлил до декабря арест экс-мэру Нового Уренгоя Воронову по делу о взятке

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении крупной взятки, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову до 1 декабря 2024 года",- огласила решение судья.
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До декабря также продлен срок предварительного следствия по делу.
Следствие мотивировало ходатайство о продлении стражи фигурантам необходимостью проведения ряда следственных мероприятий, в том числе допроса свидетелей.
Защита Воронова и других фигурантов просила суд о смягчении меры пресечения на домашний арест. Также адвокаты предлагали рассмотреть возможность внесения залога. Адвокаты экс-мэра от комментариев РИА Новости по делу воздержались.
По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
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