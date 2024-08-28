https://ria.ru/20240828/zerno-1968876997.html

Индонезия нарастила ввоз зерна из России более чем в десять раз

Индонезия нарастила ввоз зерна из России более чем в десять раз - РИА Новости, 28.08.2024

Индонезия нарастила ввоз зерна из России более чем в десять раз

Индонезия в июне увеличила импорт российского зерна почти в 11 раз в годовом выражении - до 26,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:08

2024-08-28T05:08

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Индонезия в июне увеличила импорт российского зерна почти в 11 раз в годовом выражении - до 26,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, в июне Индонезия приобрела у России около 95 тысяч тонн зерна на 26,1 миллиона долларов против 4,7 тысячи тонн на 2,4 миллиона долларов годом ранее. При этом за месяц экспорт вырос втрое как в денежном, так и в физическом выражении. В первом полугодии продажи российского зерна в эту юго-восточную страну выросли в 11 раз в физическом и 8,5 раза в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года - до 782,6 тысячи тонн на 221,4 миллиона долларов. Это рекордный уровень поставок для первого полугодия, который составляет почти 80% объема за весь прошлый год. Главным образом Россия в этот период продавала Индонезии пшеницу (99%) и была пятым по величине ее поставщиком в страну. Лидером по объему экспорта этого вида зерна была Австралия (1,9 миллиона тонн), далее следуют Канада (1,43 миллиона), Аргентина (1,39 миллиона) и Украина (948 тысяч).

https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html

https://ria.ru/20240820/minselhoz-1967304837.html

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индонезия, россия, австралия, в мире