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На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1968879985.html
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем - РИА Новости, 28.08.2024
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем
Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:28
2024-08-28T06:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
адольф гитлер
германия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности &lt;...&gt; Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", — поделился мнением эксперт.Говоря о сходствах в поведении Зеленского и Гитлера, он также указал на то, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать."Он (Зеленский — Прим. ред.) не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя &lt;...&gt; Это явно повлияло на его суждения", — добавил аналитик.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968807284.html
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
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в мире, владимир зеленский, адольф гитлер, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Германия
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности <...> Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", — поделился мнением эксперт.
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Говоря о сходствах в поведении Зеленского и Гитлера, он также указал на то, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.
«
"Он (Зеленский — Прим. ред.) не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя <...> Это явно повлияло на его суждения", — добавил аналитик.
ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерГермания
 
 
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