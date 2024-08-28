На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский повторяет судьбу Гитлера
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности <...> Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", — поделился мнением эксперт.
Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев
27 августа, 17:25
Говоря о сходствах в поведении Зеленского и Гитлера, он также указал на то, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.
«
"Он (Зеленский — Прим. ред.) не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя <...> Это явно повлияло на его суждения", — добавил аналитик.
ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.