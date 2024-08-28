https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1968879985.html

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем - РИА Новости, 28.08.2024

На Западе раскрыли, что ждет Зеленского в ближайшем будущем

Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:28

2024-08-28T06:28

2024-08-28T06:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

адольф гитлер

германия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был в огромной степени оторван от реальности <...> Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет", — поделился мнением эксперт.Говоря о сходствах в поведении Зеленского и Гитлера, он также указал на то, что в последние годы своей жизни нацистский лидер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать."Он (Зеленский — Прим. ред.) не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя <...> Это явно повлияло на его суждения", — добавил аналитик.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968807284.html

https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html

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в мире, владимир зеленский, адольф гитлер, германия