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В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
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03:30 28.08.2024 (обновлено: 03:31 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/zakon-1968872893.html
В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября
В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября
Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября, для водителей предусмотрены штрафы -... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:30
2024-08-28T03:31
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября, для водителей предусмотрены штрафы - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы – 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч – для должностного лица", - сказал Федяев РИА Новости. Депутат также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда. Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html
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общество, авто, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября, для водителей предусмотрены штрафы - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы – 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч – для должностного лица", - сказал Федяев РИА Новости.
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Депутат также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
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