https://ria.ru/20240828/zaderzhanie-1968874990.html

В Амурской области задержали гендиректора турфирмы

В Амурской области задержали гендиректора турфирмы - РИА Новости, 28.08.2024

В Амурской области задержали гендиректора турфирмы

Генерального директора турфирмы задержали в Амурской области за мошенничество в отношении 10 клиентов, число обманутых туристов может увеличиться, сообщила... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:20

2024-08-28T04:20

2024-08-28T04:20

происшествия

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амурская область

зея (город)

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УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Генерального директора турфирмы задержали в Амурской области за мошенничество в отношении 10 клиентов, число обманутых туристов может увеличиться, сообщила пресс-служба областного УМВД. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Благовещенское" задержана генеральный директор одной и туристических фирм областного центра. Гражданка подозревается в совершении ряда мошеннических действий в отношении клиентов. Предварительно установлена причастность женщины к 10 преступным эпизодам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полицию обратились восемь благовещенцев и два жителя города Зеи. По данным потерпевших, летом этого года они заключили договоры с туристической фирмой задержанной. "После подбора отвечающего всем запросам заграничного тура они оплатили путевки, однако турагент своих обязательств по оказанию туристических услуг не выполнил и деньги не вернул", - подчеркнули в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, а также устанавливается причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений. Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html

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происшествия, россия, амурская область, зея (город)