В Амурской области задержали гендиректора турфирмы
В Приамурье задержали директора турфирмы по делу об обмане десяти туристов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 28 авг – РИА Новости. Генерального директора турфирмы задержали в Амурской области за мошенничество в отношении 10 клиентов, число обманутых туристов может увеличиться, сообщила пресс-служба областного УМВД.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Благовещенское" задержана генеральный директор одной и туристических фирм областного центра. Гражданка подозревается в совершении ряда мошеннических действий в отношении клиентов. Предварительно установлена причастность женщины к 10 преступным эпизодам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полицию обратились восемь благовещенцев и два жителя города Зеи. По данным потерпевших, летом этого года они заключили договоры с туристической фирмой задержанной.
"После подбора отвечающего всем запросам заграничного тура они оплатили путевки, однако турагент своих обязательств по оказанию туристических услуг не выполнил и деньги не вернул", - подчеркнули в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, а также устанавливается причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений. Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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