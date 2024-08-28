https://ria.ru/20240828/yamal-1969066699.html

Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону

Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону - РИА Новости, 28.08.2024

Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал более 930 километров, осмотрел 97 объектов и провел 20 встреч с местными жителями в РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:15

2024-08-28T20:15

2024-08-28T20:15

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

новый уренгой

ямал

ноябрьск

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал более 930 километров, осмотрел 97 объектов и провел 20 встреч с местными жителями в ходе шестой автомобильной поездки по региону "Честный маршрут", сообщает пресс-служба правительства Ямала. За десять дней за рулем "Лады Весты" Артюхов посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков. В каждом губернатор пообщался с местными жителями и лично оценил темпы строительства соцобъектов и ремонтных работ. По данным властей, по итогам поездки главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений. "В этой поездке губернатор сделал ключевой акцент на общении с северянами. Шестой "Честный маршрут" стал рекордным по количеству встреч – их прошло более 20. На них побывали свыше 9 тысяч ямальцев, это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Всего, как отметили в правительстве, за время шестого "Честного маршрута" губернатор проехал за рулем более 930 километров и осмотрел 97 объектов. В Ноябрьске и Новом Уренгое Артюхов провел две большие встречи с участниками СВО и их семьями. Также он пообщался с молодежью в Ноябрьске, поисковиками и волонтерами в Губкинском, советниками по воспитанию в Муравленко, родителями особенных детей в Тарко-Сале, педагогами и молодыми семьями в Новом Уренгое. Предложения, высказанные на встречах, станут основой региональных изменений, отметили в правительстве. По просьбе ямальцев губернатор также проверил строительство школы на 800 мест в Губкинском, детский сад и школу в Тарко-Сале, заехал в Пурпе и на железнодорожный вокзал в Пуровске. Помимо этого, в ходе поездки Артюхов побывал на стройплощадках больниц, старт строительству которых он давал ровно два года назад, и проверил ход строительства объектов к 50-летию Нового Уренгоя.

https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html

https://ria.ru/20240826/deti-1968603902.html

новый уренгой

ямал

ноябрьск

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дмитрий артюхов, новый уренгой, ямал, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао)