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Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону - РИА Новости, 28.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:15 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/yamal-1969066699.html
Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону
Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону - РИА Новости, 28.08.2024
Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал более 930 километров, осмотрел 97 объектов и провел 20 встреч с местными жителями в РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:15
2024-08-28T20:15
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
новый уренгой
ямал
ноябрьск
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал более 930 километров, осмотрел 97 объектов и провел 20 встреч с местными жителями в ходе шестой автомобильной поездки по региону "Честный маршрут", сообщает пресс-служба правительства Ямала. За десять дней за рулем "Лады Весты" Артюхов посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков. В каждом губернатор пообщался с местными жителями и лично оценил темпы строительства соцобъектов и ремонтных работ. По данным властей, по итогам поездки главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений. "В этой поездке губернатор сделал ключевой акцент на общении с северянами. Шестой "Честный маршрут" стал рекордным по количеству встреч – их прошло более 20. На них побывали свыше 9 тысяч ямальцев, это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Всего, как отметили в правительстве, за время шестого "Честного маршрута" губернатор проехал за рулем более 930 километров и осмотрел 97 объектов. В Ноябрьске и Новом Уренгое Артюхов провел две большие встречи с участниками СВО и их семьями. Также он пообщался с молодежью в Ноябрьске, поисковиками и волонтерами в Губкинском, советниками по воспитанию в Муравленко, родителями особенных детей в Тарко-Сале, педагогами и молодыми семьями в Новом Уренгое. Предложения, высказанные на встречах, станут основой региональных изменений, отметили в правительстве. По просьбе ямальцев губернатор также проверил строительство школы на 800 мест в Губкинском, детский сад и школу в Тарко-Сале, заехал в Пурпе и на железнодорожный вокзал в Пуровске. Помимо этого, в ходе поездки Артюхов побывал на стройплощадках больниц, старт строительству которых он давал ровно два года назад, и проверил ход строительства объектов к 50-летию Нового Уренгоя.
https://ria.ru/20240826/uchitelya-1968607350.html
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дмитрий артюхов, новый уренгой, ямал, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой, Ямал, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону

Глава Ямала осмотрел около 100 объектов в ходе поездки по региону

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал более 930 километров, осмотрел 97 объектов и провел 20 встреч с местными жителями в ходе шестой автомобильной поездки по региону "Честный маршрут", сообщает пресс-служба правительства Ямала.
За десять дней за рулем "Лады Весты" Артюхов посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков. В каждом губернатор пообщался с местными жителями и лично оценил темпы строительства соцобъектов и ремонтных работ. По данным властей, по итогам поездки главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений.
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"В этой поездке губернатор сделал ключевой акцент на общении с северянами. Шестой "Честный маршрут" стал рекордным по количеству встреч – их прошло более 20. На них побывали свыше 9 тысяч ямальцев, это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Всего, как отметили в правительстве, за время шестого "Честного маршрута" губернатор проехал за рулем более 930 километров и осмотрел 97 объектов.
В Ноябрьске и Новом Уренгое Артюхов провел две большие встречи с участниками СВО и их семьями. Также он пообщался с молодежью в Ноябрьске, поисковиками и волонтерами в Губкинском, советниками по воспитанию в Муравленко, родителями особенных детей в Тарко-Сале, педагогами и молодыми семьями в Новом Уренгое. Предложения, высказанные на встречах, станут основой региональных изменений, отметили в правительстве.
По просьбе ямальцев губернатор также проверил строительство школы на 800 мест в Губкинском, детский сад и школу в Тарко-Сале, заехал в Пурпе и на железнодорожный вокзал в Пуровске. Помимо этого, в ходе поездки Артюхов побывал на стройплощадках больниц, старт строительству которых он давал ровно два года назад, и проверил ход строительства объектов к 50-летию Нового Уренгоя.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовый УренгойЯмалНоябрьскЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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