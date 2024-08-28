https://ria.ru/20240828/vzryv-1969084468.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Мощный взрыв прогремел в районе города Балаклея Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:06
2024-08-28T23:06
2024-08-28T23:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
балаклея
харьковская область
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в районе города Балаклея Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильном взрыве в районе Балаклеи Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.58 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
балаклея
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, дмитрий песков, балаклея, харьковская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Балаклея, Харьковская область, Россия, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
"Страна.ua": в районе Балаклеи в Харьковской области прогремел взрыв