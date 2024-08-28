https://ria.ru/20240828/vzryv-1969084468.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 28.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области

Мощный взрыв прогремел в районе города Балаклея Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:06

2024-08-28T23:06

2024-08-28T23:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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балаклея

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в районе города Балаклея Харьковской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильном взрыве в районе Балаклеи Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.58 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

балаклея

харьковская область

россия

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, балаклея, харьковская область, россия, в мире