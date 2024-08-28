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В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв

В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 28.08.2024

В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило издание Bild. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:51

2024-08-28T16:51

2024-08-28T17:04

германия

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рейн (река)

северный рейн-вестфалия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило издание Bild."На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошёл взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры", - пишет Bild.Сообщается о задействовании большого контингента пожарных и об одном раненом человеке. Причины взрыва пока неясны.На заводе в Хюнксе ежегодно утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времён Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240729/vzryv-1962726927.html

германия

рейн (река)

северный рейн-вестфалия

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германия, в мире, рейн (река), северный рейн-вестфалия