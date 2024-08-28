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В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 28.08.2024
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило издание Bild. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:51
2024-08-28T16:51
2024-08-28T17:04
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило издание Bild."На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошёл взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры", - пишет Bild.Сообщается о задействовании большого контингента пожарных и об одном раненом человеке. Причины взрыва пока неясны.На заводе в Хюнксе ежегодно утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времён Второй мировой войны.
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германия
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германия, в мире, рейн (река), северный рейн-вестфалия
Германия, В мире, Рейн (река), Северный Рейн-Вестфалия
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв
СМИ: в ФРГ на заводе по утилизации снарядов прогремел взрыв, пострадал человек