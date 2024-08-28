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Более 300 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты и компенсации
Более 300 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты и компенсации - РИА Новости, 28.08.2024
Более 300 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты и компенсации
Выплаты, пособия и компенсации в первом полугодии 2024 года получили более 300 тысяч жителей Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:08
2024-08-28T10:08
2024-08-28T10:08
ярославская область
социальные выплаты
компенсации
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Выплаты, пособия и компенсации в первом полугодии 2024 года получили более 300 тысяч жителей Ярославской области, сообщает правительство региона. "В первом полугодии выплаты, пособия и компенсации получили 303 тысячи жителей Ярославской области, услуги на базе учреждений социального обслуживания населения – 107 тысяч человек", - говорится в сообщении. По данным министра труда и социальной поддержки населения региона Надежды Биочино, на эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей. "Одним из приоритетных направлений работы является сохранение достигнутого уровня социальных гарантий льготным категориям граждан с учетом адресности и нуждаемости", - подчеркнула Биочино. Сообщается, что по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева под особым контролем находятся вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей. Им предоставляют помощь в газификации жилых помещений, дети бесплатно посещают детсады и питаются в школах, предусмотрена единовременная выплата обучающимся в вузах. Ветераны имеют право на санаторно-курортное лечение и услуги в рамках системы долговременного ухода. Также действуют другие меры поддержки. В числе других направлений соцподдержки - заключение социальных контрактов, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальные выплаты, компенсации, михаил евраев
Ярославская область, Социальные выплаты, компенсации, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Выплаты, пособия и компенсации в первом полугодии 2024 года получили более 300 тысяч жителей Ярославской области, сообщает правительство региона.
"В первом полугодии выплаты, пособия и компенсации получили 303 тысячи жителей Ярославской области, услуги на базе учреждений социального обслуживания населения – 107 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным министра труда и социальной поддержки населения региона Надежды Биочино, на эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей.
"Одним из приоритетных направлений работы является сохранение достигнутого уровня социальных гарантий льготным категориям граждан с учетом адресности и нуждаемости", - подчеркнула Биочино.
Сообщается, что по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева
под особым контролем находятся вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей. Им предоставляют помощь в газификации жилых помещений, дети бесплатно посещают детсады и питаются в школах, предусмотрена единовременная выплата обучающимся в вузах. Ветераны имеют право на санаторно-курортное лечение и услуги в рамках системы долговременного ухода. Также действуют другие меры поддержки.
В числе других направлений соцподдержки - заключение социальных контрактов, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей и другие.