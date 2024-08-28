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"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ
"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ
Украинские войска погибнут в окружении в Курской области из-за политических целей Владимира Зеленского, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:03
2024-08-28T20:03
2024-08-28T20:41
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска погибнут в окружении в Курской области из-за политических целей Владимира Зеленского, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению офицера, Зеленский отправил солдат на очевидную гибель только ради того, чтобы в мире говорили о "вторжении" на территорию России."И что это за вторжение? Люди умирают, и они еще умрут, они даже не могут получить еду и воду, они окружены", — отметил Уилкерсон.По словам полковника, киевский режим теряет лучших солдат в курском приграничье, в то время как в ДНР украинской армии придется сдаваться из-за "поразительного количества" погибших.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html
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"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ
Полковник Уилкерсон: российские войска окружили ВСУ в Курской области