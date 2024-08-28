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МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям - РИА Новости, 28.08.2024
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15:23 28.08.2024 (обновлено: 16:16 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям - РИА Новости, 28.08.2024
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям
Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие ВСУ якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области, раздают продукты, но эта РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:23
2024-08-28T16:16
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие ВСУ якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области, раздают продукты, но эта ложь быстро разоблачается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что их командование заставляет их убивать мирных жителей, мародерствовать, кроме того, фиксируются факты грабежей жилых домов, магазинов, на украинских интернет-аукционах появилась религиозная атрибутика, иконы, украденные в Курской области, кроме того, открыто указывается, что это "трофеи". "На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах. Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы. Ну конечно. Фейки эти моментально разоблачаются, публикуются опровержения", - сказала Захарова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования расстреливать гражданских жителей, оказывающих украинским военным сопротивление, следует из видео, которое показало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240827/vsu-1968655644.html
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россия, курская область, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, В мире
МИД обвинил Киев в распространении фейков о помощи ВСУ курским жителям

Захарова: фейки о том, что ВСУ раздают продукты жителям, быстро разоблачаются

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие ВСУ якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области, раздают продукты, но эта ложь быстро разоблачается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что их командование заставляет их убивать мирных жителей, мародерствовать, кроме того, фиксируются факты грабежей жилых домов, магазинов, на украинских интернет-аукционах появилась религиозная атрибутика, иконы, украденные в Курской области, кроме того, открыто указывается, что это "трофеи".
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"На этом фоне абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды состряпать фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся на нашу землю интервентах. Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы. Ну конечно. Фейки эти моментально разоблачаются, публикуются опровержения", - сказала Захарова.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский пленный военнослужащий Дмитрий Лабунский признался, что его подразделение при вторжении в Курскую область имело распоряжение командования расстреливать гражданских жителей, оказывающих украинским военным сопротивление, следует из видео, которое показало Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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