Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области
МО: авиация нанесла удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны.
"Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны", — указали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили восемь атак штурмовых групп противника в направлении Борок, Коренево, Кремяного, Малой Локни. Также сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки.
Продолжаются поиск и ликвидация украинских диверсантов в лесных массивах.
Российские войска, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Краснооктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагости и Южного.
За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, БМП и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7000 военнослужащих.
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