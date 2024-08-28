https://ria.ru/20240828/vsu-1968975059.html

Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024

Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области

Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:21

2024-08-28T14:21

2024-08-28T15:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны. "Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны", — указали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили восемь атак штурмовых групп противника в направлении Борок, Коренево, Кремяного, Малой Локни. Также сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки.Продолжаются поиск и ликвидация украинских диверсантов в лесных массивах.Российские войска, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Краснооктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагости и Южного.За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, БМП и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7000 военнослужащих.

https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность