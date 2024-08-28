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Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024
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14:21 28.08.2024 (обновлено: 15:13 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vsu-1968975059.html
Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2024
Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:21
2024-08-28T15:13
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны. "Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны", — указали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили восемь атак штурмовых групп противника в направлении Борок, Коренево, Кремяного, Малой Локни. Также сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки.Продолжаются поиск и ликвидация украинских диверсантов в лесных массивах.Российские войска, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Краснооктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагости и Южного.За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, БМП и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7000 военнослужащих.
https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Авиация нанесла удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области

МО: авиация нанесла удары по резервам семи украинских бригад в Сумской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России, сообщило Минобороны.
"Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны", — указали в ведомстве.
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Вчера, 14:45
Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили восемь атак штурмовых групп противника в направлении Борок, Коренево, Кремяного, Малой Локни. Также сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки.
Продолжаются поиск и ликвидация украинских диверсантов в лесных массивах.
Российские войска, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Краснооктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагости и Южного.
За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, БМП и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял до 7000 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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