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ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных
ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных
Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до семи тысяч военнослужащих и 74 танка, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:15
2024-08-28T14:15
2024-08-28T14:24
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до семи тысяч военнослужащих и 74 танка, сообщило в среду Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.
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ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных
МО РФ: ВСУ потеряли в курском приграничье до семи тысяч военных и 74 танка
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до семи тысяч военнослужащих и 74 танка, сообщило в среду Минобороны РФ
.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.