https://ria.ru/20240828/vsu-1968972485.html

ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных

ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных

Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до семи тысяч военнослужащих и 74 танка, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:15

2024-08-28T14:15

2024-08-28T14:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до семи тысяч военнослужащих и 74 танка, сообщило в среду Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ потеряли 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф