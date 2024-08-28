https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html

Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ

Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ

Эвакуированные жители Суджанского района Курской области рассказали, как были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинских боевиков,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:12

2024-08-28T14:12

2024-08-28T14:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Эвакуированные жители Суджанского района Курской области рассказали, как были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинских боевиков, обстреливавших улицы, где жили гражданские, видео с их показаниями есть в распоряжении РИА Новости.Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ местная жительница Алина Бобровская, боевики ВСУ перерезали людям дорогу в Курской области. "Знакомые выезжали через село Гуево на машине. Обстреляли машину… Немножко водителя ранило, жену там оглушило, но именно машину обстреляли украинцы, которые стоят там на Гончаровке, потому что там выезда больше нет… Люди выходили, через Гончаровку нельзя, они пешком: из Гуева вплавь и на лодке через реку, и по лесу выходили на Плёхово… С детьми и оттуда наши волонтеры связывались с ними на машинах на свой страх и риск, приезжали и забирали", - рассказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Другая эвакуированная Нина Девятилова рассказала, что ее напугал звук стрельбы, из-за чего она даже не помнит, закрывала ли дом. "Выбежали в огороды, в кустах сидели, пережидали. А они (ВСУ - ред.) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли", - сказала она на опросе у военного следователя СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Курской области о нападениях боевиков ВСУ на мирных Жители Суджанского района Курской области с детьми спасались вплавь и прятались по кустам от боевиков ВСУ. Как рассказала на опросе военным следователям местная жительница Алина Бобровская, украинские боевики перерезали людям дорогу и обстреливали машины. 2024-08-28T14:12 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия