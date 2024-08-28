https://ria.ru/20240828/vsu-1968916580.html

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

"Мы вернулись". На Западе раскрыли положение ВСУ в Курской области

ВСУ не смогли достичь существенного прогресса с момента атаки на Курскую область, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:17

2024-08-28T11:17

2024-08-28T11:27

в мире

курская область

россия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВСУ не смогли достичь существенного прогресса с момента атаки на Курскую область, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа", — написал он.Репке добавил, что он не может найти ни одной хорошей новости об успехах ВСУ в этом районе.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html

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в мире, курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины