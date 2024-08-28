https://ria.ru/20240828/vostok-1968884411.html

В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке

В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024

В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке

Россия выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:25

2024-08-28T07:25

2024-08-28T07:25

ближний восток

россия

сша

мария захарова

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные о развертывании американских войск в ближневосточном регионе. Ранее в СМИ появились сообщения, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации. "Со своей стороны проводим активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Побуждаем все заинтересованные стороны проявлять ответственный подход для недопущения дальнейшего раскручивания спирали насилия, чреватого опасными последствиями для региональной и глобальной безопасности", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240828/izrail-1968872321.html

ближний восток

россия

сша

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ближний восток, россия, сша, мария захарова, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году