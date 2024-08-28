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Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024
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07:06 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке
Актуальная ситуация на Ближнем Востоке во многом стала следствием стремления США сохранить здесь доминирующее влияние, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:06
2024-08-28T07:06
в мире
сша
ближний восток
россия
мария захарова
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Актуальная ситуация на Ближнем Востоке во многом стала следствием стремления США сохранить здесь доминирующее влияние, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации. Комментируя это, Захарова указала, что "во многом текущая драматическая ситуация стала следствием стремления США сохранить свое доминирующее влияние на Ближнем Востоке". "Желание Вашингтона монополизировать посредническую роль в палестино-израильском конфликте, законсервировать статус-кво и продвигать "экономический мир", оставив за скобками краеугольные вопросы долгосрочного урегулирования этой застарелой проблемы на основе имеющихся решений ГА и СБ ООН, способствовали накапливанию конфликтного потенциала", - пояснила она. "Параллельно американцы активно продвигали свои конфронтационные подходы, направленные на создание в регионе искусственных разделительных линий и сколачивание антииранских коалиций", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html
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в мире, сша, ближний восток, россия, мария захарова, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Мария Захарова, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: ситуация на Ближнем Востоке исходит из стремления США доминировать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Актуальная ситуация на Ближнем Востоке во многом стала следствием стремления США сохранить здесь доминирующее влияние, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.
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Комментируя это, Захарова указала, что "во многом текущая драматическая ситуация стала следствием стремления США сохранить свое доминирующее влияние на Ближнем Востоке".
"Желание Вашингтона монополизировать посредническую роль в палестино-израильском конфликте, законсервировать статус-кво и продвигать "экономический мир", оставив за скобками краеугольные вопросы долгосрочного урегулирования этой застарелой проблемы на основе имеющихся решений ГА и СБ ООН, способствовали накапливанию конфликтного потенциала", - пояснила она.
"Параллельно американцы активно продвигали свои конфронтационные подходы, направленные на создание в регионе искусственных разделительных линий и сколачивание антииранских коалиций", - добавила Захарова.
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В миреСШАБлижний ВостокРоссияМария ЗахароваООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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