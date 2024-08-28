https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке

Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024

Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке

Актуальная ситуация на Ближнем Востоке во многом стала следствием стремления США сохранить здесь доминирующее влияние, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:06

2024-08-28T07:06

2024-08-28T07:06

в мире

сша

ближний восток

россия

мария захарова

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Актуальная ситуация на Ближнем Востоке во многом стала следствием стремления США сохранить здесь доминирующее влияние, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации. Комментируя это, Захарова указала, что "во многом текущая драматическая ситуация стала следствием стремления США сохранить свое доминирующее влияние на Ближнем Востоке". "Желание Вашингтона монополизировать посредническую роль в палестино-израильском конфликте, законсервировать статус-кво и продвигать "экономический мир", оставив за скобками краеугольные вопросы долгосрочного урегулирования этой застарелой проблемы на основе имеющихся решений ГА и СБ ООН, способствовали накапливанию конфликтного потенциала", - пояснила она. "Параллельно американцы активно продвигали свои конфронтационные подходы, направленные на создание в регионе искусственных разделительных линий и сколачивание антииранских коалиций", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, ближний восток, россия, мария захарова, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа