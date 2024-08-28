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Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником
Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником - РИА Новости, 28.08.2024
Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником
Польские власти до сих пор не знают, влетел ли на территорию страны воздушный объект из Украины, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:01
2024-08-28T17:01
2024-08-28T17:01
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польские власти до сих пор не знают, влетел ли на территорию страны воздушный объект из Украины, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "До сих пор у нас нет подтверждения. 400 солдат до сих пор обыскивают территорию. Мы до сих пор не имеем подтверждения был ли дрон, или два дрона, как считают некоторые, вторглись ли они в наше воздушное пространство, мы не знаем чьи они, если они вообще были", - сказал Туск. При этом он заявил, что силы противовоздушной обороны не сбили летательный аппарат, который они обнаружили радиотехническими средствами так как не были уверены, с каким именно воздушным судном имеют дело. "Проблема с тем, чтобы сбить имеет часто иной характер. Во-первых, это часто доли секунды и невозможно проверить, не имеем ли мы дело с гражданским объектом, с заблудившимся самолетом. Наши союзники рекомендуют сдержанность, и я это понимаю. Если нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, если это не нападение, агрессия, то я очень ценю рассудительный, взвешенный подход наших военных. Мы не заинтересованы в том, чтобы каждый раз открывать огонь по всему, что движется где-то в небе и чувствовать себя благодаря этому безопаснее", - сказал премьер. При этом он заявил, что готов немедленно изменить законодательство, касающееся применение ПВО в мирное время, если военные посчитают это необходимым. "Я полностью доверяю военным, которые отвечают за эти вопросы и конечно, если нужно какое-то дополнительное законодательное решение, то я завтра проведу консультации и даже президент (Анджей) Дуда не будет мешать, и я изменю это немедленно", - сказал Туск.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html
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в мире, украина, дональд туск
В мире, Украина, Дональд Туск
Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником
Премьер Польши Туск: власти не знают, влетел ли в страну беспилотник из Украины
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польские власти до сих пор не знают, влетел ли на территорию страны воздушный объект из Украины, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
"До сих пор у нас нет подтверждения. 400 солдат до сих пор обыскивают территорию. Мы до сих пор не имеем подтверждения был ли дрон, или два дрона, как считают некоторые, вторглись ли они в наше воздушное пространство, мы не знаем чьи они, если они вообще были", - сказал Туск.
При этом он заявил, что силы противовоздушной обороны не сбили летательный аппарат, который они обнаружили радиотехническими средствами так как не были уверены, с каким именно воздушным судном имеют дело.
"Проблема с тем, чтобы сбить имеет часто иной характер. Во-первых, это часто доли секунды и невозможно проверить, не имеем ли мы дело с гражданским объектом, с заблудившимся самолетом. Наши союзники рекомендуют сдержанность, и я это понимаю. Если нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, если это не нападение, агрессия, то я очень ценю рассудительный, взвешенный подход наших военных. Мы не заинтересованы в том, чтобы каждый раз открывать огонь по всему, что движется где-то в небе и чувствовать себя благодаря этому безопаснее", - сказал премьер.
При этом он заявил, что готов немедленно изменить законодательство, касающееся применение ПВО в мирное время, если военные посчитают это необходимым.
"Я полностью доверяю военным, которые отвечают за эти вопросы и конечно, если нужно какое-то дополнительное законодательное решение, то я завтра проведу консультации и даже президент (Анджей) Дуда не будет мешать, и я изменю это немедленно", - сказал Туск.