https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html

Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии

Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 28.08.2024

Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии

Энергетики восстановили энергоснабжение домов и социально значимых объектов на пяти улицах в центре Владивостока, нарушенное из-за аварии на сетях, сообщает... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:43

2024-08-28T09:43

2024-08-28T09:43

происшествия

жкх

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение домов и социально значимых объектов на пяти улицах в центре Владивостока, нарушенное из-за аварии на сетях, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). Ранее предприятие сообщило, что пять улиц в центре Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в части жилых домов и социально значимых объектов по улицам Октябрьская, Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича и Уткинская. "В 12.27 (5.27 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240820/koktebel-1967367032.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, владивосток