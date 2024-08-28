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Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 28.08.2024
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09:43 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html
Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии
Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 28.08.2024
Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии
Энергетики восстановили энергоснабжение домов и социально значимых объектов на пяти улицах в центре Владивостока, нарушенное из-за аварии на сетях, сообщает... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:43
2024-08-28T09:43
происшествия
жкх
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение домов и социально значимых объектов на пяти улицах в центре Владивостока, нарушенное из-за аварии на сетях, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). Ранее предприятие сообщило, что пять улиц в центре Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в части жилых домов и социально значимых объектов по улицам Октябрьская, Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича и Уткинская. "В 12.27 (5.27 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240820/koktebel-1967367032.html
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происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии

Энергоснабжение 5 улиц в центре Владивостока восстановили после аварии на сетях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение домов и социально значимых объектов на пяти улицах в центре Владивостока, нарушенное из-за аварии на сетях, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
Ранее предприятие сообщило, что пять улиц в центре Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Электроснабжение отсутствовало в части жилых домов и социально значимых объектов по улицам Октябрьская, Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича и Уткинская.
"В 12.27 (5.27 мск) авария устранена", - говорится в сообщении.
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