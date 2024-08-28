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Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели - РИА Новости, 28.08.2024
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07:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/video-1968882651.html
Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели
Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели - РИА Новости, 28.08.2024
Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели
Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости в российской РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:08
2024-08-28T07:08
общество
youtube
rutube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости в российской платформе, в свою очередь Роскомнадзор напомнил о правилах переноса контента с рекламой с американского видеохостинга. "В период с 15 по 27 августа на национальный видеохостинг было перенесено 1 969 545 видео. За это время на Rutube зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов", — рассказали в компании. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что при переносе контента с рекламой на новую площадку необходимо проверить, есть ли в рекламе маркировка. "Для этого следует убедиться в наличии идентификатора. Он может быть размещен любым из способов, описанных в рекомендациях на сайте Роскомнадзора", — пояснили в ведомстве. Так, если маркировка отсутствует, пользователю необходимо получить идентификатор рекламы, либо удалить рекламу из материалов. После публикации рекламы рекламодатель или уполномоченное им лицо должен исполнить обязанность по передаче статистики показов рекламы по каждой площадке распространения. Как отмечает ведомство, если контент промаркирован неправильно, необходимо обратиться к оператору рекламных данных, выдавшему идентификатор, или получить новый идентификатор. "При необходимости владелец контента может скорректировать ранее переданную информацию о рекламе", — добавили там. В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что инструмент по переносу контента с одной площадки на другую существует давно и в этом нет никакого нарушения авторских прав.
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РИА Новости
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общество, youtube, rutube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, YouTube, Rutube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели

Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости в российской платформе, в свою очередь Роскомнадзор напомнил о правилах переноса контента с рекламой с американского видеохостинга.
«
"В период с 15 по 27 августа на национальный видеохостинг было перенесено 1 969 545 видео. За это время на Rutube зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов", — рассказали в компании.
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что при переносе контента с рекламой на новую площадку необходимо проверить, есть ли в рекламе маркировка. "Для этого следует убедиться в наличии идентификатора. Он может быть размещен любым из способов, описанных в рекомендациях на сайте Роскомнадзора", — пояснили в ведомстве.
Так, если маркировка отсутствует, пользователю необходимо получить идентификатор рекламы, либо удалить рекламу из материалов. После публикации рекламы рекламодатель или уполномоченное им лицо должен исполнить обязанность по передаче статистики показов рекламы по каждой площадке распространения.
Как отмечает ведомство, если контент промаркирован неправильно, необходимо обратиться к оператору рекламных данных, выдавшему идентификатор, или получить новый идентификатор. "При необходимости владелец контента может скорректировать ранее переданную информацию о рекламе", — добавили там.
В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что инструмент по переносу контента с одной площадки на другую существует давно и в этом нет никакого нарушения авторских прав.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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ОбществоYouTubeRutubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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