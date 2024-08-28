https://ria.ru/20240828/video-1968882651.html

Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели

Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели - РИА Новости, 28.08.2024

Пользователи YouTube перенесли на Rutube два миллиона видео за 1,5 недели

Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости в российской РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:08

2024-08-28T07:08

2024-08-28T07:08

общество

youtube

rutube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи YouTube перенесли на Rutube почти 2 миллиона видео за 1,5 недели, зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов, заявили РИА Новости в российской платформе, в свою очередь Роскомнадзор напомнил о правилах переноса контента с рекламой с американского видеохостинга. "В период с 15 по 27 августа на национальный видеохостинг было перенесено 1 969 545 видео. За это время на Rutube зарегистрировалось более 90 тысяч новых авторов", — рассказали в компании. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что при переносе контента с рекламой на новую площадку необходимо проверить, есть ли в рекламе маркировка. "Для этого следует убедиться в наличии идентификатора. Он может быть размещен любым из способов, описанных в рекомендациях на сайте Роскомнадзора", — пояснили в ведомстве. Так, если маркировка отсутствует, пользователю необходимо получить идентификатор рекламы, либо удалить рекламу из материалов. После публикации рекламы рекламодатель или уполномоченное им лицо должен исполнить обязанность по передаче статистики показов рекламы по каждой площадке распространения. Как отмечает ведомство, если контент промаркирован неправильно, необходимо обратиться к оператору рекламных данных, выдавшему идентификатор, или получить новый идентификатор. "При необходимости владелец контента может скорректировать ранее переданную информацию о рекламе", — добавили там. В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что инструмент по переносу контента с одной площадки на другую существует давно и в этом нет никакого нарушения авторских прав.

https://ria.ru/20240828/video-1968873085.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, youtube, rutube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)