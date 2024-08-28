https://ria.ru/20240828/video-1968873085.html

"VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России

"VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России - РИА Новости, 28.08.2024

"VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России

"VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России: о существовании американского видеохостинга знают 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а о "VK Видео" РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T03:35

2024-08-28T03:35

2024-08-28T03:35

общество

технологии

россия

youtube

rutube

одноклассники

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России: о существовании американского видеохостинга знают 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а о "VK Видео" - почти 90%, подсчитали для РИА Новости специалисты Telecom Daily. "О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно - 90%. Знание пользователей о "VK Видео" приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%", - говорится в исследовании, проведенном в начале августа. В нем приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в онлайне. В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про "Дзен" наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети "Одноклассники"- чуть меньше трети. Отмечается, что отечественные платформы - "VK Видео", Rutube и "Дзен" - за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube. По подсчетам аналитиков, россияне практически одинаково довольны качеством видео в VK, "Одноклассниках" и на YouTube: первые две платформы по данному показателю достигли 4,18 и 4,17 балла из пяти возможных, а зарубежный видеохостинг набрал 4,42 балла. При этом Rutube и "Дзен" завоевали у отечественной аудитории по 3,95 балла. Что касается готовности рекомендовать сервис, то за YouTube проголосовали почти половина респондентов. "VK Видео" посоветуют знакомым 31%, видео в "Одноклассниках" - 20%, Rutube - 18%, а вот "Дзен" - лишь 4%. В целом почти все россияне - 96% - смотрят видео на платформах не реже нескольких раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1-2 часа в день, однако средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего такой контент смотрят на смартфоне, персональный компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV – 38%.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968833189.html

https://ria.ru/20240811/ogranicheniya-1965499492.html

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общество, технологии, россия, youtube, rutube, одноклассники