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Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США - РИА Новости, 28.08.2024
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18:20 28.08.2024 (обновлено: 19:22 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vezd-1969046755.html
Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США
Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США - РИА Новости, 28.08.2024
Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США
Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:20
2024-08-28T19:22
россия
сша
в мире
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, это ответная реакция на русофобский курс администрации президента Джо Байдена, направленный на "стратегическое поражение Москвы". Его частью стали санкции против российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры и журналистов.Уточняется, что в новый стоп-лист внесли:"Напоминаем властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идет ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела России", — подчеркнули в МИД.Там также пообещали расширять список за счет тех, кто непосредственно участвует в антироссийской деятельности.
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966548552.html
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россия
сша
москва
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россия, сша, в мире, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Джо Байден, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Вашингтон (штат)
Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

МИД: РФ закрыла въезд для 92 граждан США в ответ на русофобский курс Байдена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, это ответная реакция на русофобский курс администрации президента Джо Байдена, направленный на "стратегическое поражение Москвы". Его частью стали санкции против российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры и журналистов.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
МИД рассказал об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу
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Уточняется, что в новый стоп-лист внесли:
  • руководителей и чиновников американских силовых ведомств и спецслужб (замминистра обороны по космической политике, глава космического командования Вооруженных сил США и другие);
  • глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения украинским войскам и спонсирующих киевский режим;
  • сотрудников редакций и репортеров ведущих изданий либерал-глобалистского толка (WSJ, NYT, WP), причастных к распространению фейков о России и ее Вооруженных силах, а также пропагандистскому прикрытию гибридной войны Вашингтона.
"Напоминаем властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идет ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела России", — подчеркнули в МИД.
Там также пообещали расширять список за счет тех, кто непосредственно участвует в антироссийской деятельности.
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РоссияСШАВ миреДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВашингтон (штат)
 
 
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