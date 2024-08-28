Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США
МИД: РФ закрыла въезд для 92 граждан США в ответ на русофобский курс Байдена
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, это ответная реакция на русофобский курс администрации президента Джо Байдена, направленный на "стратегическое поражение Москвы". Его частью стали санкции против российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры и журналистов.
Уточняется, что в новый стоп-лист внесли:
- руководителей и чиновников американских силовых ведомств и спецслужб (замминистра обороны по космической политике, глава космического командования Вооруженных сил США и другие);
- глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения украинским войскам и спонсирующих киевский режим;
- сотрудников редакций и репортеров ведущих изданий либерал-глобалистского толка (WSJ, NYT, WP), причастных к распространению фейков о России и ее Вооруженных силах, а также пропагандистскому прикрытию гибридной войны Вашингтона.
"Напоминаем властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идет ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела России", — подчеркнули в МИД.
Там также пообещали расширять список за счет тех, кто непосредственно участвует в антироссийской деятельности.
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