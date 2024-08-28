https://ria.ru/20240828/vezd-1969046755.html

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США - РИА Новости, 28.08.2024

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:20

2024-08-28T18:20

2024-08-28T19:22

россия

сша

в мире

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия закрыла въезд для 92 граждан США, среди которых журналисты и силовики, сообщило Министерство иностранных дел в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, это ответная реакция на русофобский курс администрации президента Джо Байдена, направленный на "стратегическое поражение Москвы". Его частью стали санкции против российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры и журналистов.Уточняется, что в новый стоп-лист внесли:"Напоминаем властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идет ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела России", — подчеркнули в МИД.Там также пообещали расширять список за счет тех, кто непосредственно участвует в антироссийской деятельности.

https://ria.ru/20240816/zakharova-1966548552.html

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

россия

сша

москва

вашингтон (штат)

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россия, сша, в мире, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, вашингтон (штат)