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В Курской области ограничат въезд в Курчатов
В Курской области ограничат въезд в Курчатов - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области ограничат въезд в Курчатов
Оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в Курчатов, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:32
2024-08-28T17:32
2024-08-28T18:26
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в Курчатов, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Несмотря на то что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", — написал он.По словам чиновника, имеющие регистрацию жители смогут свободно въезжать в город. Те, кто там работают, но не имеют прописки, смогут получить пропуска в администрациях Курчатова и Курчатовского района.Все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2, в свою очередь, должны обратиться к руководству по поводу пропускного режима, добавил Смирнов.Он также отметил, что транспорт, который ранее осуществлял транзитные перевозки и перемещался по территории Курчатова, должен использовать альтернативные маршруты объезда.Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске можно оформить пропуск в МФЦ по адресу: улица Энгельса, 154д.На минувшей неделе президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что украинские войска пытались ударить по Курской атомной электростанции. Накануне ее посетила делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он назвал ситуацию серьезной, а также подтвердил, что видел следы атак дронов.Глава агентства сообщил о планах встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240828/himars-1968909264.html
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курчатов, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, валерий герасимов, брянская область, владимир путин, курчатовский район, курская аэс
Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Брянская область, Владимир Путин, Курчатовский район, Курская АЭС
В Курской области ограничат въезд в Курчатов
Смирнов: оперативный штаб КТО в Курской области ограничил въезд в Курчатов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в Курчатов, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале
.
"Несмотря на то что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", — написал он.
По словам чиновника, имеющие регистрацию жители смогут свободно въезжать в город. Те, кто там работают, но не имеют прописки, смогут получить пропуска в администрациях Курчатова и Курчатовского района.
Все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2, в свою очередь, должны обратиться к руководству по поводу пропускного режима, добавил Смирнов.
Он также отметил, что транспорт, который ранее осуществлял транзитные перевозки и перемещался по территории Курчатова, должен использовать альтернативные маршруты объезда.
Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске можно оформить пропуск в МФЦ по адресу: улица Энгельса, 154д.
В среду правительство Курской области объявило о введении с 29 августа дополнительных режимных мер в Курчатовском районе и на Курской АЭС.
На минувшей неделе президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что украинские войска пытались ударить по Курской атомной электростанции. Накануне ее посетила делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он назвал ситуацию серьезной, а также подтвердил, что видел следы атак дронов.
Глава агентства сообщил о планах встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.