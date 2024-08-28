https://ria.ru/20240828/vezd-1969036698.html

В Курской области ограничат въезд в Курчатов

В Курской области ограничат въезд в Курчатов - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области ограничат въезд в Курчатов

Оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в Курчатов, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:32

2024-08-28T17:32

2024-08-28T18:26

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алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в Курчатов, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Несмотря на то что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", — написал он.По словам чиновника, имеющие регистрацию жители смогут свободно въезжать в город. Те, кто там работают, но не имеют прописки, смогут получить пропуска в администрациях Курчатова и Курчатовского района.Все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2, в свою очередь, должны обратиться к руководству по поводу пропускного режима, добавил Смирнов.Он также отметил, что транспорт, который ранее осуществлял транзитные перевозки и перемещался по территории Курчатова, должен использовать альтернативные маршруты объезда.Консультацию можно получить по номеру 122. В Курске можно оформить пропуск в МФЦ по адресу: улица Энгельса, 154д.На минувшей неделе президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что украинские войска пытались ударить по Курской атомной электростанции. Накануне ее посетила делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он назвал ситуацию серьезной, а также подтвердил, что видел следы атак дронов.Глава агентства сообщил о планах встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240828/himars-1968909264.html

https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968724748.html

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