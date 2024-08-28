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В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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13:41 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html
В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ
В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ
Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины (БиГ) упал в озеро, травмы получил один член экипажа, передает портал издания Dnevni Avaz. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:41
2024-08-28T13:41
в мире
босния и герцеговина
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нато
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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины (БиГ) упал в озеро, травмы получил один член экипажа, передает портал издания Dnevni Avaz. Вертолет вооруженных сил БиГ упал в озеро в ходе подготовки к завтрашним ежегодным совместным учениям с миротворческой миссией EUFOR. "Все четыре члена экипажа спасены, один из них получил травмы и по предварительной информации отправлен в ближайшую больницу", - приводит портал издания слова пресс-секретаря местной полиции Людевита Марича. Вертолет на опубликованном изданием видео похож на Bell Huey II. Четыре таких машины ВС БиГ получили в 2021 году от США по программе Foreign Military Sales (FMS). При этом официальное Сараево внесло 4,3 миллиона долларов, остальную часть суммы контракта в 38,5 миллиона долларов взяли на себя США. БиГ является участником программы Североатлантического альянса "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. Командующий силами EUFOR генерал-майор Ласло Штиц 18 апреля принял членов парламента Франции и Бундестага, которых заверил, что "нет прямых угроз безопасности в БиГ, но миссия ALTHEA остается сосредоточенной и в готовности". В середине апреля миротворческий контингент был усилен французским подразделением стратегических сил резерва, итальянским и румынским взводами и приступил к совместным учениям с армией БиГ.
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
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96
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в мире, босния и герцеговина, евросоюз, нато
В мире, Босния и Герцеговина, Евросоюз, НАТО
В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ

Dnevni Avaz: вертолет ВС Боснии и Герцеговины упал в озеро

© Dnevni AvazВертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины упал в озеро
Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины упал в озеро - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Dnevni Avaz
Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины упал в озеро
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины (БиГ) упал в озеро, травмы получил один член экипажа, передает портал издания Dnevni Avaz.
Вертолет вооруженных сил БиГ упал в озеро в ходе подготовки к завтрашним ежегодным совместным учениям с миротворческой миссией EUFOR.
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение
16 августа, 19:04
"Все четыре члена экипажа спасены, один из них получил травмы и по предварительной информации отправлен в ближайшую больницу", - приводит портал издания слова пресс-секретаря местной полиции Людевита Марича.
Вертолет на опубликованном изданием видео похож на Bell Huey II. Четыре таких машины ВС БиГ получили в 2021 году от США по программе Foreign Military Sales (FMS). При этом официальное Сараево внесло 4,3 миллиона долларов, остальную часть суммы контракта в 38,5 миллиона долларов взяли на себя США.
БиГ является участником программы Североатлантического альянса "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили.
Командующий силами EUFOR генерал-майор Ласло Штиц 18 апреля принял членов парламента Франции и Бундестага, которых заверил, что "нет прямых угроз безопасности в БиГ, но миссия ALTHEA остается сосредоточенной и в готовности". В середине апреля миротворческий контингент был усилен французским подразделением стратегических сил резерва, итальянским и румынским взводами и приступил к совместным учениям с армией БиГ.
Место крушения самолета в районе бразильского города Виньеду, штат Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе
10 августа, 03:17
 
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