https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html

В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ

В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

В Боснии и Герцеговине военный вертолет упал в озеро, пишут СМИ

Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины (БиГ) упал в озеро, травмы получил один член экипажа, передает портал издания Dnevni Avaz. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:41

2024-08-28T13:41

2024-08-28T13:41

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БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины (БиГ) упал в озеро, травмы получил один член экипажа, передает портал издания Dnevni Avaz. Вертолет вооруженных сил БиГ упал в озеро в ходе подготовки к завтрашним ежегодным совместным учениям с миротворческой миссией EUFOR. "Все четыре члена экипажа спасены, один из них получил травмы и по предварительной информации отправлен в ближайшую больницу", - приводит портал издания слова пресс-секретаря местной полиции Людевита Марича. Вертолет на опубликованном изданием видео похож на Bell Huey II. Четыре таких машины ВС БиГ получили в 2021 году от США по программе Foreign Military Sales (FMS). При этом официальное Сараево внесло 4,3 миллиона долларов, остальную часть суммы контракта в 38,5 миллиона долларов взяли на себя США. БиГ является участником программы Североатлантического альянса "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. Командующий силами EUFOR генерал-майор Ласло Штиц 18 апреля принял членов парламента Франции и Бундестага, которых заверил, что "нет прямых угроз безопасности в БиГ, но миссия ALTHEA остается сосредоточенной и в готовности". В середине апреля миротворческий контингент был усилен французским подразделением стратегических сил резерва, итальянским и румынским взводами и приступил к совместным учениям с армией БиГ.

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

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в мире, босния и герцеговина, евросоюз, нато