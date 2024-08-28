https://ria.ru/20240828/venesuela-1968864652.html

Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы

Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы - РИА Новости, 28.08.2024

Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о перестановках в правительстве боливарианской республики - часть министров сохранила свои посты, другие портфели... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:12

2024-08-28T00:12

2024-08-28T00:12

в мире

венесуэла

миранда (венесуэла)

николас мадуро

диосдадо кабельо

делси родригес

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МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о перестановках в правительстве боливарианской республики - часть министров сохранила свои посты, другие портфели были перераспределены между старыми и новыми участниками кабинета. "Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла, чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями коммун, которую транслировала в YouTube его администрация. Помимо должности вице-президента Родригес в новом правительстве возглавит важнейшее министерство нефти Венесуэлы. Бывший министр нефти Педро Тельечеа назначен министром промышленности и национального производства "для восстановления всей государственной, смешанной и частной промышленности в стране". На должность президента государственной нефтегазовой PDVSA, которую по совместительству занимал Тельечеа, заступил бывший вице-президент компании Эктор Обрегон. Среди министров, которые сохраняют посты в обновленном правительстве - глава министерства обороны генерал Владимир Падрино Лопес, переназначение которого встретили аплодисментами участники встречи, министр по делам коренных народов Клара Видаль и министр коммун и социальных движений Анхель Прадо. Второе лицо в социалистическом движении Венесуэлы, спикер национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо, возглавит в новом правительстве Венесуэлы министерство внутренних дел, юстиции и мира, сменив на этой должности адмирала Ремихио Себальоса. Говоря о назначении, Мадуро указал на задачу укрепления мира в стране как приоритетную для Кабельо. Помимо Кабельо из парламента на работу в правительстве перешли депутаты Гресия Кольменарес (министр по делам молодежи) и Рикардо Санчес (министр высшего образования). В экономическом блоке генерал Менри Фернандес назначен на должность министра сельскохозяйственного производства и земель, министром туризма стала Летисия Гомес, а министром финансов и внешней торговли - Анабель Перейра Фернандес. Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес переходит на работу в правительство на должность отраслевого вице-президента и министра образования. Среди других назначений - министр спорта Арнальдо Санчес, министр по делам женщин Джоана Каррильо, министр водных ресурсов Карлос Макс Джусти, министр жилищного строительства и жилой среды Рауль Паредес, министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес. "Мы переходим к этапу народного самоуправления, где нет воздушного руководства, поверхностных форм правления и происходят глубокие изменения", - заявил глава государства о будущем правительстве, отметив, что оно отвечает задачам "новой эпохи перехода к социализму".

https://ria.ru/20240826/gonsales-1968611333.html

https://ria.ru/20240818/tysjachi-1966835012.html

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венесуэла

миранда (венесуэла)

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в мире, венесуэла, миранда (венесуэла), николас мадуро, диосдадо кабельо, делси родригес, pdvsa