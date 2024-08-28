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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969078575.html
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - РИА Новости, 28.08.2024
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:07
2024-08-28T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир путин
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин."В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем &lt;…&gt;. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше", — считает политик.Рахманин также заявил о больших потерях ВСУ, отметив, что на момент начала СВО количество танков на Украине превышало их совокупное количество в ведущих европейских странах.Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир путин, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Киев
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

Депутат Рады Рахманин: Украина в скором времени может потерять больше территорий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
"В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем <…>. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше", — считает политик.
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Рахманин также заявил о больших потерях ВСУ, отметив, что на момент начала СВО количество танков на Украине превышало их совокупное количество в ведущих европейских странах.
Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.
В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.
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