https://ria.ru/20240828/ukraina-1969078575.html

"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - РИА Новости, 28.08.2024

"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины

Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:07

2024-08-28T22:07

2024-08-28T22:07

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин."В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем <…>. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше", — считает политик.Рахманин также заявил о больших потерях ВСУ, отметив, что на момент начала СВО количество танков на Украине превышало их совокупное количество в ведущих европейских странах.Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.

https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир путин, дмитрий песков, киев