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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины - РИА Новости, 28.08.2024
"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:07
2024-08-28T22:07
2024-08-28T22:07
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев в ближайшей перспективе может потерять контроль над еще большей территорией, заявил в интервью РБК-Украина член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин."В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем <…>. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше", — считает политик.Рахманин также заявил о больших потерях ВСУ, отметив, что на момент начала СВО количество танков на Украине превышало их совокупное количество в ведущих европейских странах.Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал главной задачей достижение целей спецоперации.В Кремле отмечали, что целями СВО выступают демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими.
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"В ближайшей перспективе": в Раде высказались о новых потерях Украины
Депутат Рады Рахманин: Украина в скором времени может потерять больше территорий