https://ria.ru/20240828/ukraina-1969071557.html

Украина игнорирует инвалидов и не выполняет обязательства, заявили в ООН

Украина игнорирует инвалидов и не выполняет обязательства, заявили в ООН - РИА Новости, 28.08.2024

Украина игнорирует инвалидов и не выполняет обязательства, заявили в ООН

Украина игнорирует инвалидов и не выполняет свои обязательства по Конвенции о правах инвалидов, которую Киев ратифицировал 14 лет назад, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:58

2024-08-28T20:58

2024-08-28T20:58

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ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Украина игнорирует инвалидов и не выполняет свои обязательства по Конвенции о правах инвалидов, которую Киев ратифицировал 14 лет назад, говорится в заявлении Комитета ООН по правам инвалидов по итогам рассмотрения ситуации на Украине. "Необходимо также признать, что существуют проблемы, которые не были решены с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию (о правах инвалидов - ред.) 14 лет назад. Вместо того, чтобы двигаться вперед, законодательные изменения показывают, что люди с ограниченными возможностями становятся невидимыми (в обсуждениях – ред.)", - приводятся в документе слова эксперта Комитета ООН Гамио Риос. Риос добавила, что большая проблема заключается в недостаточно активном участии организаций инвалидов в процессах принятия решений. "Гамио Риос также выразила две основные озабоченности комитета. С одной стороны, положение детей-инвалидов, которые сталкиваются с последствиями вооруженного конфликта, которые разлучены со своими семьями и перемещены в другие страны, и, с другой стороны, тот факт, что реконструируются новые психиатрические больницы, что противоречит статье 19 Конвенции", - отмечается в заявлении. На прошлой неделе депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата в Одессе силой доставили страдающего слабоумием инвалида в военкомат и признали годным к службе в ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля текущего года сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации. Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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