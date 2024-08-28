https://ria.ru/20240828/ukraina-1969069345.html
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:35
2024-08-28T20:35
2024-08-28T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
александр сырский
джон миршаймер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — отметил он.По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии."Русские побеждают. Постепенно, но верно", — резюмировал Миршаймер.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f81fc12d65a60f2469bc8b5045bb3211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр сырский, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
Миршаймер: ВСУ совершили удивительно глупую операцию в Курской области