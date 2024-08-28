https://ria.ru/20240828/ukraina-1969069345.html

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:35

2024-08-28T20:35

2024-08-28T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

валерий герасимов

александр сырский

джон миршаймер

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — отметил он.По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии."Русские побеждают. Постепенно, но верно", — резюмировал Миршаймер.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html

курская область

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