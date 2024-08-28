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"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969069345.html
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ
Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:35
2024-08-28T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
валерий герасимов
александр сырский
джон миршаймер
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. &lt;…&gt; Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — отметил он.По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии."Русские побеждают. Постепенно, но верно", — резюмировал Миршаймер.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр сырский, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

Миршаймер: ВСУ совершили удивительно глупую операцию в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина выбрала глупую тактику, решившись пойти в атаку на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", — отметил он.
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По словам профессора, ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для ВСУ. При этом эксперт добавил, что нынешняя атака лишь ускорит крах украинской армии.
"Русские побеждают. Постепенно, но верно", — резюмировал Миршаймер.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовАлександр СырскийДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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