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"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.08.2024
"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
Российские войска добиваются значимых успехов на передовой в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:44
2024-08-28T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
россия
валерий герасимов
владимир зеленский
александр сырский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска добиваются значимых успехов на передовой в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия добивается значительных успехов в ядре зоны конфликта в Донбассе", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что, украинская оборона не только слаба и местами разрушена, но и полностью подорвана переброской батальонов и даже бригад с линии соприкосновения в Курскую область. При этом Сакс добавил, что эта атака на российский регион не имеет никакого стратегического значения для Киева."В конце концов все те украинцы, которые вошли туда, будут мертвы или отступят, это не займет много времени", — резюмировал экономист.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html
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в мире, курская область, киев, россия, валерий герасимов, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте

Сакс: ВС РФ продвигаются вперед в самом ядре конфликта в Донбассе

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска добиваются значимых успехов на передовой в Донбассе, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия добивается значительных успехов в ядре зоны конфликта в Донбассе", — отметил он.
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Владимира Зеленского предупреждают, что, украинская оборона не только слаба и местами разрушена, но и полностью подорвана переброской батальонов и даже бригад с линии соприкосновения в Курскую область. При этом Сакс добавил, что эта атака на российский регион не имеет никакого стратегического значения для Киева.
"В конце концов все те украинцы, которые вошли туда, будут мертвы или отступят, это не займет много времени", — резюмировал экономист.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевРоссияВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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