https://ria.ru/20240828/ukraina-1969050958.html
На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии
На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии
На Украине в четверг весь день будут применяться графики отключения электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:45
2024-08-28T18:45
2024-08-28T18:50
в мире
украина
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине в четверг весь день будут применяться графики отключения электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". "Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии
"Укрэнерго": в четверг весь день будут применяться графики отключения света