https://ria.ru/20240828/ukraina-1969050958.html

На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии

На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.08.2024

На Украине в четверг введут графики отключения электроэнергии

На Украине в четверг весь день будут применяться графики отключения электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:45

2024-08-28T18:45

2024-08-28T18:50

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине в четверг весь день будут применяться графики отключения электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". "Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html

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в мире, украина, укрэнерго, дтэк