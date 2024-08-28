На Украине утверждают, что не будут мешать эксгумации жертв Волынской резни
Кулеба: Киев не будет препятствовать эксгумации жертв Волынской резни
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни, заявил в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего".
"Мы говорили о вопросах эксгумации на Волыни с Радеком (глава МИД Польши Радослав Сикорский – ред.). У нас нет проблем с продолжением эксгумаций", - сказал Кулеба.
"У нас есть пожелание к правительству Польши, чтобы также чтить украинцев, чтобы это было двусторонним движением", - добавил он.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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