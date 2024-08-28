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"Ситуация может измениться". В США раскрыли, что произошло на Украине
"Ситуация может измениться". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 28.08.2024
"Ситуация может измениться". В США раскрыли, что произошло на Украине
Украина сталкивается с серьезными проблемами с поддержанием военных на передовой из-за падения морального духа, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:40
2024-08-28T16:40
2024-08-28T16:40
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джон миршаймер
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украина сталкивается с серьезными проблемами с поддержанием военных на передовой из-за падения морального духа, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Кажется, все, что делает Украина, оборачивается катастрофой, и будет еще труднее удержать войска в бою и заставить людей идти на фронт. По этой причине они говорят, что на самом деле у них все очень хорошо, ситуация улучшается. Вы даете всевозможные признаки того, что ситуация может измениться", — отметил он.По словам профессора, ВСУ уже довольно давно испытывают значительные проблемы с моральным духом в своих рядах. Миршаймер пояснил, что стало очень трудно заставить украинцев добровольно пойти служить в армию."Украинское и западные правительства хотят, чтобы их народы поддерживали боевые действия, хотя, если бы они сказали правду, вероятно, поддержка испарилась бы довольно быстро", — резюмировал эксперт.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968992662.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Ситуация может измениться". В США раскрыли, что произошло на Украине
Миршаймер: Украине трудно удержать войска в бою из-за падения морального духа